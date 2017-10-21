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Общество

20 октября 2017, 18:10
Сезон международных морских круизов продлит заход во Владивосток лайнера "Costa Neoromantica"

Сезон международных морских круизов продлит заход во Владивосток лайнера "Costa Neoromantica"

На борту круизного судна будет находиться более 800 туристов из разных стран Азии и Европы, которых ждет торжественный прием и концертная программа

Во вторник, 24 октября, в восемь часов утра к причалу морского вокзала Владивостока пришвартуется океанский пассажирский лайнер "Costa Neoromantica". Это – внеплановый заход, который организован по просьбе южнокорейского туроператора, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

На борту круизного судна будет находиться более 800 туристов из разных стран Азии и Европы. Их ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется большая ярмарка сувениров. После этого для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока. Отличительной чертой этого визита явится то, что иностранные туристы будут находиться в нашем городе больше суток. "Costa Neoromantica" отчалит от причала морского вокзала Владивостока в среду, 25 октября, в 16 часов. 

К слову, после прибытия лайнера "Costa NeoRomantica" можно будет сказать, что в этом году Владивосток посетили 14 океанских круизных судов с иностранными туристами на борту, это рекорд.

Метки: круиз, лайнер

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