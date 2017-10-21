Сезон международных морских круизов продлит заход во Владивосток лайнера "Costa Neoromantica"

Во вторник, 24 октября, в восемь часов утра к причалу морского вокзала Владивостока пришвартуется океанский пассажирский лайнер "Costa Neoromantica". Это – внеплановый заход, который организован по просьбе южнокорейского туроператора, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.



На борту круизного судна будет находиться более 800 туристов из разных стран Азии и Европы. Их ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется большая ярмарка сувениров. После этого для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока. Отличительной чертой этого визита явится то, что иностранные туристы будут находиться в нашем городе больше суток. "Costa Neoromantica" отчалит от причала морского вокзала Владивостока в среду, 25 октября, в 16 часов.



К слову, после прибытия лайнера "Costa NeoRomantica" можно будет сказать, что в этом году Владивосток посетили 14 океанских круизных судов с иностранными туристами на борту, это рекорд.