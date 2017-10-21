Дипломаты Северной Кореи предупредили об угрозе "большого просчета" со стороны США

Северная Корея направила письмо на рассмотрение в парламент Австралии по дипломатическим каналам. В нем подчеркивается, что КНДР – ядерная держава, поэтому не будет впредь терпеть угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Копия письма была опубликована в австралийской газете в пятницу, 20 октября, сообщает ЕНВ.

"Если Трамп думает, что он поставит КНДР, ядерную державу, "на колени" через угрозу войны, то это означает большой просчет и выражение глупости руководства США", - говорится в письме, опубликованном в Sydney Morning Herald. Факт передачи письма со стороны дипломатов уже подтвердили в министерстве иностранных дел Австралии. Глава австралийского министерства иностранных дел Джули Бишоп сообщил, что копия письма, опубликованная в СМИ верна, а само письмо было составлено 28 сентября.

Как рассказали в австралийском МИДе, письмо было отправлено из посольства Северной Кореи в Джакарте (Индонезия) в посольство Австралии в том же городе, а также в представительства других стран. В этом письме содержится призыв к "странам, ценящим независимость, мир и справедливость" исполнять свой долг и сохранять "острую бдительность в отношении отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа, пытающейся превратить мир в ужасную ядерную катастрофу".

На пресс-конференции в Сиднее министр иностранных дел Австралии заявил, что эта записка является "беспрецедентным" сообщением. "Это не похоже на то, как они обычно публикуют свои заявления. Коллективная стратегия наложения максимального дипломатического и экономического давления посредством санкций в отношении Северной Кореи работает. Это ответ на давление", - уверен Джули Бишоп.

Напомним, на Корейском полуострове в последние месяцы усилилось напряжение, последовавшее за испытаниями КНДР ядерной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет. "Масло в огонь" также подлила перепалка между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп в ходе своего выступления в прошлом месяце в Организации Объединенных Наций пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если это будет необходимо, чтобы защитить себя и союзников, а лидера КНДР он назвал самоубийцей.