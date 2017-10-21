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В мире

20 октября 2017, 18:50
Дипломаты Северной Кореи предупредили своих коллег об угрозе "большого просчета" со стороны США

Дипломаты Северной Кореи предупредили об угрозе "большого просчета" со стороны США

Публично об этом стало известно почти месяц спустя в Австралии

Северная Корея направила письмо на рассмотрение в парламент Австралии по дипломатическим каналам. В нем подчеркивается, что КНДР – ядерная держава, поэтому не будет впредь терпеть угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Копия письма была опубликована в австралийской газете в пятницу, 20 октября, сообщает ЕНВ.

"Если Трамп думает, что он поставит КНДР, ядерную державу, "на колени" через угрозу войны, то это означает большой просчет и выражение глупости руководства США", - говорится в письме, опубликованном в Sydney Morning Herald. Факт передачи письма со стороны дипломатов уже подтвердили в министерстве иностранных дел Австралии. Глава австралийского министерства иностранных дел Джули Бишоп сообщил, что копия письма, опубликованная в СМИ верна, а само письмо было составлено 28 сентября.

Как рассказали в австралийском МИДе, письмо было отправлено из посольства Северной Кореи в Джакарте (Индонезия) в посольство Австралии в том же городе, а также в представительства других стран. В этом письме содержится призыв к "странам, ценящим независимость, мир и справедливость" исполнять свой долг и сохранять "острую бдительность в отношении отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа, пытающейся превратить мир в ужасную ядерную катастрофу".

На пресс-конференции в Сиднее министр иностранных дел Австралии заявил, что эта записка является "беспрецедентным" сообщением. "Это не похоже на то, как они обычно публикуют свои заявления. Коллективная стратегия наложения максимального дипломатического и экономического давления посредством санкций в отношении Северной Кореи работает. Это ответ на давление", - уверен Джули Бишоп.

Напомним, на Корейском полуострове в последние месяцы усилилось напряжение, последовавшее за испытаниями КНДР ядерной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет. "Масло в огонь" также подлила перепалка между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп в ходе своего выступления в прошлом месяце в Организации Объединенных Наций пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если это будет необходимо, чтобы защитить себя и союзников, а лидера КНДР он назвал самоубийцей.

Метки: Австралия, Северная Корея

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