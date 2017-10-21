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Китай

20 октября 2017, 18:00
Работники Apple в Китае провели акцию протеста после недополучения премиальных

Работники Apple в Китае провели акцию протеста после недополучения премиальных

Со слов протестующих, некоторым из них не выплатили больше $1000

В четверг сотни сотрудников американской компании вышли на улицу, блокируя вход на завод поставщика Apple iPhone в Восточном Китае. Таким образом они выразили свое недовольство по поводу неуплаты премий, сообщает ЕНВ.

Официальный поставщик Apple в Ките Jabil Inc., который управляет заводом Green Point в китайском городе Уси сообщает о протесте лишь нескольких десятков человек. Остальные, по сведениям компании – это работники ночной смены, пытавшиеся зайти на завод. "Мы ждем от персонала свидетельств о невыплаченных премиях, после чего поможем нашим сотрудникам", - рассказали в пресс-службе компании Jabil Lydia Huang.

"Мы потребовали от Jabil Inc. провести всестороннее разбирательство произошедшего, чтобы выяснить, где существуют пробелы в оплате, - комментируют ситуацию в Apple. – В ближайшее время будет создан план действий, гарантирующий всем сотрудникам выплату положенных бонусов", - говорится в заявлении американской компании.

Акция протеста подчеркивает сложность контроля глобальных цепочек поставок, в которых могут участвовать сотни производителей и субподрядчиков, а также сторонние посредники и их дочерние структуры, в чьи обязанности входит набор рабочих на заводы Apple.В американской компании усилили контроль и анализ информации о делах в сети после ряда негативных сообщений, участившихся в последнее время.

После того, как Тим Кук занял пост исполнительного директора Apple в 2011 году, компания начала публично определять лучших поставщиков. Она также публикует ежегодные аудиты, в которых подробно описывает работу партнеров в области обеспечения труда и соблюдения прав человека. Компания Apple заявила, что в прошлом году было проведено 705 комплексных аудитов и зафиксированы существенные улучшения в работе поставщиков ее продукции.

"Около 600 рабочих протестовали из-за того, что они не получили премии", - сказал в четверг рабочий, который попросил опубликовать только его фамилию, Чан. Он сказал, что, как и многим его коллегам, ему были обещаны бонусы до 7 000 юаней ($ 1,056), если он останется еще на 45 дней. "Прошло уже три месяца, но у меня все еще нет этих денег", - сказал он. Охранник завода Ту Чанли, что ему пообещали 2000 юаней (302 доллара США), если он останется еще на два месяца. По его словам, на заводе Green Point наметилась определенная напряженность.

Метки: Apple, Китай

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