По данным организации ЮНИСЕФ в прошлом году умерли 5,6 миллиона детей в возрасте до 5 лет

Детский фонд Организации Объединенных Наций заявил, что в прошлом году в мире умерли 5,6 миллиона детей в возрасте до 5 лет, в основном из-за причин, которые можно было предотвратить, сообщает ЕНВ.

Организация ЮНИСЕФ в своем докладе в среду отметила, что около 80 процентов смертей произошли в двух регионах – Южной Азии, в которую входят Индия, а также странах Африки к югу от Сахары. По данным ЮНИСЕФ, основными причинами детской смертности в данной возрастной группе стали пневмония, диарея и малярия. Развитие этих болезней специалисты связывают в основном с недоеданием и недостаточной санитарией.

Отметим, что с 1990 года число младенческих смертей сократилось наполовину. Но ЮНИСЕФ предупреждает, что до 2030 года число умерших детей в возрасте до 5 лет, по оценкам, может составить до 60 миллионов. Правда, в таком случае, средний показатель смертности детей от 0 до 5 лет в мире составит не более 4,62 млн/год, а это значит, что тенденция к убыли детской смертности продолжится.

По мнению специалистов ЮНИСЕФ, сокращению количества смертей среди детей младшего возраста будет способствовать вакцинация и снижение стоимости лекарств. Улучшение санитарной среды также может способствовать уменьшению числа случаев детской смертности.

Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь заявил, что многие смертельные случаи могут быть предотвращены посредством "простых и экономически эффективных вмешательств". Он подчеркнул необходимость совместной работы международного сообщества над устранением пробелов и оказанием помощи наиболее уязвимым странам и регионам, а также семьям, проживающим в них.