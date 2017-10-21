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Экономика

20 октября 2017, 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя

"Примтеплоэнерго" сменил руководителя

Врио губернатора Приморья назначил нового генерального директора краевого госпредприятия

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сменил генерального директора краевого государственного предприятия "Примтеплоэнерго". Новым руководителем крупнейшего жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич, перед которым поставлена задача по наведению порядка на предприятии, сообщает ЕНВ.

Как отмечает пресс-служба губернатора, решение о смене генерального директора "Примтеплоэнерго" глава региона принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

Новый генеральный директор "Примтеплоэнерго" Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся президентом общественного благотворительного фонда "Лукойл-Калининград", председателем совета директоров ОАО "Лукойл-Калининград". Сейчас перед ним поставлена задача наладить работу предприятия, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

Отметим, что на КГУП "Примтеплоэнерго" трудится более восьми тысяч человек. Жилищно-коммунальный комплекс обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района. Общая протяжённость тепловых сетей – более одной тысячи километров. Кроме этого, "Примтеплоэнерго" предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов, и осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.

Метки: ЖКХ, назначение, Примтеплоэнерго

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