"Примтеплоэнерго" сменил руководителя

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сменил генерального директора краевого государственного предприятия "Примтеплоэнерго". Новым руководителем крупнейшего жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич, перед которым поставлена задача по наведению порядка на предприятии, сообщает ЕНВ.



Как отмечает пресс-служба губернатора, решение о смене генерального директора "Примтеплоэнерго" глава региона принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.



Новый генеральный директор "Примтеплоэнерго" Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся президентом общественного благотворительного фонда "Лукойл-Калининград", председателем совета директоров ОАО "Лукойл-Калининград". Сейчас перед ним поставлена задача наладить работу предприятия, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.



Отметим, что на КГУП "Примтеплоэнерго" трудится более восьми тысяч человек. Жилищно-коммунальный комплекс обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района. Общая протяжённость тепловых сетей – более одной тысячи километров. Кроме этого, "Примтеплоэнерго" предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов, и осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.