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В мире

20 октября 2017, 16:30
Боевики "Талибана" атаковали военную базу на юге Афганистана

Боевики "Талибана" атаковали военную базу на юге Афганистана

В результате нападения погибли 43 военных, боевики ликвидированы

В министерстве обороны Афганистана объявили, что боевики в первой половине четверга проникли на территорию одной из военных баз на юге страны на двух заминированных машинах. Террористы взорвали транспортные средства внутри режимного объекта, а потом попытались взять военную базу штурмом, сообщает ЕНВ.

В результате завязалась перестрелка, в ходе которой все боевики были ликвидированы. Вместе с тем, действия членов террористической организации "Талибан", которая уже взяла на себя ответственность за нападение, привели к смерти 43 афганских военных.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Давлат Вазири заявил, что нападавшие, по-видимому, использовали транспортные средства, которые ранее принадлежали военным. Автомобили были угнаны во время предыдущего боя между талибами и вооружёнными силами.

Напомним, это не первая атака талибов на этой неделе. Во вторник произошли еще два теракта вблизи полицейского участка г. Гардезы и администрации провинции Газни. Тогда погибли более 60 человек, в том числе полицейские и гражданские лица. Эксперты отмечают, что повстанцы способны на подобные действия вплоть до наступления зимы в горных районах страны, где находятся базы "Талибана".

Метки: Афганистан, Талибан, теракт

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