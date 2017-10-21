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Фоторепортажи

20 октября 2017, 16:00
Во Владивостоке прошла церемония открытия российско-индийских учений "ИНДРА - 2017"
Во Владивостоке прошла церемония открытия российско-индийских учений "ИНДРА - 2017"
Во Владивостоке прошла церемония открытия российско-индийских учений "ИНДРА - 2017"
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Во Владивостоке прошла церемония открытия российско-индийских учений "ИНДРА - 2017"

Подобные учения на территории Приморья проходят впервые

20 октября во Владивостоке на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-индийского межвидового учения "ИНДРА-2017", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

В церемонии открытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения "ИНДРА-2017" состоялся парад. Командующий парадом временно исполняющий обязанности командующего 5 армией Восточного военного округа (ВВО) генерал майор Роман Кутузов отдал рапорт руководителю учения с российской стороны заместителю командующего войсками ВВО генерал-лейтенанту Сергею Соломатину и командующему учениями с индийской стороны командиру дивизии сухопутных войск Индии генерал-майору Нудурупати Дурга Прасаду. Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран.

После торжественного подъема Государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения Государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение "Индра-2017" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы (джанг патхак, лахти-катхи). Позднее с концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Церемония открытия учения завершилась пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Справочно: Международное учение "Индра-2017" впервые пройдет на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

Метки: Индра-2017, учения

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