Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом на Филиппины

Сегодня в рамках реализации программы развития международного военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в столицу Филиппин – Манилу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В период стоянки российских кораблей в Маниле запланировано посещение большого противолодочного корабля "Адмирал Пантилеев" руководством Филиппин, дипломатами иностранных государств, жителями и гостями филиппинской столицы. Предусмотрено проведение соревнований между моряками двух стран по футболу, волейболу и перетягиванию каната, автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложат венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетят Национальный парк Лунета. Планируется, что заход российских кораблей в Бруней продлится до 26 октября.