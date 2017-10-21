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Общество

20 октября 2017, 15:00
Инспекторам ГИБДД хотят запретить выезжать на мелкие аварии

Инспекторам ГИБДД хотят запретить выезжать на мелкие аварии

С соответствующей инициативой зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков выйдет на правительство

Государство не должно вмешиваться в отношения автовладельцев, попавших в незначительные ДТП, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По мнению парламентария, такие вопросами, по его мнению, должны заниматься страховщики и сами автовладельцы. "Я выступаю за то, чтобы правительство отменило такую "услугу", как выезд инспектора на место ДТП в случае мелких аварий, — рассказал журналистам законодатель. — Это гражданско-правовые отношения, возникающие между водителями и страховыми компаниями. Государственные служащие не должны тратить на это время, а десятки тысяч людей не должны страдать, когда из-за разбитой фары и поцарапанного бампера перекрывается движение на одной или двух полосах, и пробка растягивается на десятки километров".

По словам Лысакова, для правового регулирования взаимоотношений, возникающих между автовладельцами, страховыми компаниями и государством, правительству достаточно выпустить постановление, отменяющее возможность вызова инспекторов ДПС по незначительным случаям. Сейчас есть опция выбора — водитель может оформить Европротокол, а может вызвать на место ДТП сотрудника Госавтоинспекции.

"Вот этой альтернативы быть не должно, — убеждён парламентарий. — Попал в мелкое ДТП — оформляй его сам. Сфотографировали место происшествия на мобильный телефон, сняли показания видеорегистраторов со спутниковым позиционированием, убрали машину. И дальше дело должно разбираться страховыми компаниями".

В настоящее время Лысаков готовит депутатский запрос на имя председателя правительства с просьбой реализовать эту идею на практике. По мнению законодателя, такая мера существенно облегчит жизнь автовладельцам и автоинспекторам, чья прямая обязанность — организация дорожного движения, а не бесконечная езда по тысячам мелких ДТП. А заодно резко уменьшит количество дорожных пробок.

Кроме того, как считает Вячеслав Лысаков, необходимо оказать давление со стороны государства и общества на страховые компании, которые пренебрегают своими обязанностями, переваливая их на государственные органы.

"Страховые компании получают огромные деньги с автомобилистов, но вместо того, чтобы работать, ждут пока государство возьмёт на себя часть функций в деле, которое является для них бизнесом", — негодует парламентарий. Он напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством страховые компании должны возвращать 77 процентов из собранных с автомобилистов сумм, а 23 процента оставлять себе — 20 процентов на собственные нужды и 3 процента в резервный фонд. Вместо этого, по данным депутата, все последние годы страховые компании возвращают не более 64 процентов от собранных средств.

"Огромные накопления, свыше ста миллиардов рублей, где-то крутятся, лежат на депозитах, приносят дивиденды руководству страховых компаний. Это абсолютное безобразие, — возмущён законодатель. — Поэтому пускай они начинают работать — пусть тратят деньги на создание специальных служб, на их оснащение, на структуры, которые будут проверять ДТП, всё оперативно оформлять и, в том числе, проводить внутренние расследования".

Метки: ГИБДД, Госдума, ДТП, инициатива, правительство, страховщики

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