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Политика

20 октября 2017, 14:30
"Коммунисты" предлагают ввести санкции против США

"Коммунисты" предлагают ввести санкции против США

В КПРФ хотят запретить американцам летать над Россией, а также ограничить доступ их компаниям к национальным ресурсам и сельхозземлям

Депутат ГД РФ от КПРФ Николай Иванов предлагает запретить американским самолётам летать в Китай через российскую территорию, ограничить продажу американцам редкоземельных металлов и не позволять американскими компаниям брать землю в аренду, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутат пообещал выступить с инициативой принятия закона о контрсанкциях со стороны России по отношению, прежде всего, к США, а также к другим странам Запада, вводящим антироссийские санкции. Как стало известно, соответствующий доклад Иванов зачитает сегодня в ходе "парламентского часа" в Государственной Думе.

По мнению Николая Иванова, России не следует занимать на международной арене позицию просителя. С теми же, кто вводит против нашей страны санкции, необходимо разговаривать с позиции силы. В качестве рычагов воздействия на США, которые на законодательном уровне ввели санкции против России, Иванов предлагает несколько инструментов. Во-первых — ограничить перелёты американских самолётов в Китай через российскую территорию. Во-вторых — наложить запрет на продажу в США титана и редкоземельных металлов, которые используются для создания высоких технологий. И третье — пересмотреть условия предоставления земель в аренду американским компаниям.

"В прошлом году над Россией пролетело 1,4 миллиона американских самолётов. Если мы запретим американцам летать через нашу территорию в Китай, то американские компании сразу же потеряют как минимум 1,5 миллиарда долларов", — поделился расчётами депутат.

По словам Николая Иванова, аналогичный запрет следует наложить на продажу редкоземельных металлов, а также электромоторов для космических кораблей. "Если бы не мы, то американская космическая отрасль вылетела бы в трубу. Как минимум на 10 лет они бы отстали от нас. И не факт, что смогли бы догнать. Так почему мы не отказываемся от такой практики?", — задался вопросом парламентарий.

Ещё один рычаг воздействия, предложенный законодателем — пересмотреть условия передачи земли в аренду иностранным компаниям. "Три миллиона гектаров в России сегодня принадлежит десятку иностранных компаний, в том числе американских. Для сравнения — крупные российские агрохолдинги владеют всего шестью миллионами гектаров. Вопрос — а почему мы такие добрые, что отдаём эту землю в аренду?", — сказал депутат Иванов, предложив отказать американцам в аренде и расторгнуть ранее заключённые договоры.

Метки: Госдума, законопроект, КПРФ, санкции, США

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