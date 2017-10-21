Совет председателей дум муниципалитетов края обсудил проект по формированию комфортной среды

В работе совета принял участие председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, заместитель председателя Сергей Кузьменко, председатели комитетов и депутаты Законодательного Собрания Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Валентин Шуматов, председатели и депутаты представительных органов муниципальных образований Приморского края, члены молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края, представители администрации Приморского края, общественных организаций, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Первое заседание совета с момента проведения выборов в муниципальные представительные органы городов районов края началось с торжественного вручения удостоверений вновь избранным председателям дум.

Одним из основных в повестке совета стал вопрос о реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере благоустройства и участии в приоритетном федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Как отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко, проект рассчитан на пять лет и действует на условиях софинансирования. Его основной принцип – максимальное вовлечение граждан: жители сами предлагают объекты для благоустройства, говорят, что и как надо сделать на этой территории и впоследствии строго контролируют ход работ. Заместитель председателя подчеркнул большую социальную значимость проекта: "Надо признать, что не все муниципалитеты у нас обладали свободными средствами для каких-то практических действий в сфере благоустройства, а этот федеральный проект такую возможность предоставил. В текущем году в проект смогли войти практически все желающие. По количеству участников – 58 муниципалитетов - Приморье стало лидером в дальневосточном регионе".

Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья Елена Пархоменко рассказала, что за счет программы до конца года планируется отремонтировать и облагородить 289 придомовых территорий и 59 общественных пространств, 6 парков. На большинстве объектов работы уже завершены или находятся в стадии завершения. На заседании совета представили положительный опыт Уссурийского, Артемовского и Партизанского городских округов. В то же время, по словам Елены Пархоменко, первый опыт реализации проекта выявил серьезные риски, связанные с поздним объявлением конкурсов, отсутствием предварительной проработки и обсуждения проекта. Больше всего проблем у сельских поселений. Елена Пархоменко также обратила внимание собравшихся, что в 2018 году основным критерием для вхождения в проект будет именно комплексный подход к обновлению общественной или придомовой территории.

В ходе совещания было отмечено, что муниципалитеты не всегда активно работают с населением на начальном этапе реализации этого проекта. И подчас люди не знают, почему в их дворе поводятся именно эти работы. Без представительных органов местного самоуправления эффективно решать эти задачи вряд ли представляется возможным, ведь именно от депутатов зависит утверждение правил благоустройства на территории муниципальных образований и принятие мунииципальных программ, которые должны обозначить векторы реализации этого проекта на ближайшие 5 лет.

"Мы обсудили проблемы, с которыми столкнулись во время реализации проекта, риски, которые есть у районов. У меня по этому поводу будут вопросы к территориям. Партия инициировала такой проект для жителей. Эту возможность нужно использовать по максимуму. А у нас есть риски неосвоения", - отметил по итогам обсуждения координатор проекта "Парки малых городов" Евгений Костюков.

Эффективной формой участия гражданского общества в реализации проектов благоустройства является территориальное общественное самоуправление. Опыт работы других регионов показывает, что территориальное самоуправление позволяет многократно усилить экономический и социальный эффект от тех средств, которые вкладывает государство, органы местного самоуправления в благоустройство территорий. Однако, в Приморье развитие этой формы общественной самоорганизации идет достаточно медленно: из 34 муниципальных образований правом создания территориального общественного самоуправления воспользовались только жители четырех городских округов и четырех муниципальных районов.

Участники Совета рассмотрели опыт работы ТОС, полученный в Барнауле, Бурятии, Хабаровске, и возможности его применения в нашем крае. Так, например, депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин Богданенко именно в развитии территориального общественного самоуправления видит решение проблемы с 5-процентным софинансированием гражданами программ формирования комфортной среды. "Мы будем активно способствовать тому, чтобы деньги на ТОС выделялись, и законодательная база формировалась", - подчеркнул Богданенко.

В этой связи интерес собравшихся вызвал опыт привлечения молодежи к реализации проектов в сфере благоустройства территорий, представленный Зариной Фардзиновой, депутатом Думы Артемовского городского округа, председателем Совета молодых депутатов Приморского края. Это проект "Городские реновации", по реконструкции заброшенных территорий, акция "Моя остановка", "Аллея влюбленных" в Артеме. Депутат Спасской думы, член Совета молодых депутатов Игорь Шевчук представил проект "Генеральная уборка", реализуемый сейчас в муниципальном районе, на примере которого рассказал, с какими проблемами сталкиваются активисты и как их решают. Важность именно такого живого обмена практическим опытом, площадкой для которого стал Совет, отметил депутат Законодательного собрания Владимир Хмелев.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, обращаясь к участникам совета, напомнил слова президента России Владимира Путина, который призвал должностных лиц не прятаться в служебных кабинетах, а напротив – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.

Спикер краевого парламента также отметил, что тема благоустройства территорий стала предметом обсуждения в Совете Федерации на заседании Совета по местному самоуправлению в августе текущего года. Тогда глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость непосредственного участия самого населения во всех этапах благоустройства – проектировании, реализации и контроле. "Обобщению и распространению передового опыта в данной сфере будет способствовать проведение Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Думаю, ряд приморских территорий могут в нем принять участие", - подчеркнул Александр Ролик.