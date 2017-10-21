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Общество

20 октября 2017, 13:50
В Приморье пройдут проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних

В Приморье пройдут проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних

Проверки пройдут в предстоящие выходные дни

С начала года на территории Приморского края отмечен рост по основным показателям аварийности в дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних пассажиров. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 122 ДТП, в результате которых погибли 6 детей и подростков, 162 – получили травмы различной степени тяжести. Свыше 60% аварий произошло в светлое время суток, с 09.00 до 18.00, в выходные дни - субботу и воскресенье, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По видам ДТП распределены следующим образом: 63,1% – столкновения транспортных средств; 14% - опрокидывание транспортных средств; 11,5% - съезд с дороги; 6,5% - наезд на препятствие; 3,3% - наезд на стоящее транспортное средство; 1,6% - падение пассажира.

Среди непосредственных нарушений ПДД, допускаемых водителями транспортных средств, перевозящими несовершеннолетних, выделяются следующие: несоблюдение очередности проезда (19,7%), неправильный выбор дистанции (19%), несоответствие скорости конкретным дорожным условиям (15,6%), выезд на полосу встречного движения (12,3%). Кроме того, в 21% случаев выявлено управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, в 11,5% ДТП установлено нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

На сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. С начала года данной ответственности подверглись свыше 12 тыс. недобросовестных родителей. Кроме того, по итогам 9 месяцев в регионе зарегистрировано 3 случая гибели несовершеннолетних пассажиров, в которых установлено грубое нарушение правил их перевозки.

Проверки пройдут в местах массового скопления граждан: вблизи торгово-развлекательных центров, центральных площадей.

Метки: ГИБДД, дети

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