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Япония

20 октября 2017, 13:40
Nissan остановил выпуск продукции на шести заводах в Японии

Nissan остановил выпуск продукции на шести заводах в Японии

Компания обнаружила несанкционированную сертификацию транспортных средств

Автомобилестроительная компания Nissan заявила о решении полностью прекратить выпуск машин на 6 заводах в Японии и процедур по регистрации новых автомобилей после выявления нарушений норм при инспекции качества машин, сообщает ЕНВ.

В Nissan отметили, что нарушения продолжались и после выявления того, что на четырех производственных базах компании для инспекции автомобилей использовались не имеющие должной квалификации сотрудники. Именно этим обосновывается вышеуказанное решение.

В сообщении компании также отмечается, что будет проведена повторная проверка автомобилей, которые еще не были проданы, а также выполнен отзыв примерно 34 тыс. машин, которые были произведены с 20 сентября по 18 октября.

Факты нарушений при проверке качества у Nissan были выявлены еще в сентябре, что привело к отзыву около 1,21 млн. автомобилей.

Метки: Nissan, Япония

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