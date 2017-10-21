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Политика

20 октября 2017, 13:30
Владимир Путин: Решать проблему Корейского полуострова нужно только путем диалога

Владимир Путин: Решать проблему Корейского полуострова нужно только путем диалога

Об этом заявил президент на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"

Решать проблему Корейского полуострова, как и другие международные кризисы, нужно только путем диалога, без применения силы или угрозы силой. Узлы надо распутывать, а не разрубать. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ЕНВ.

"Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства или ругани", - сказал Владимир Путин. - Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится - нельзя забывать, что Корейская Народная Демократическая Республика - это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход".

Президент подчеркнул, что Россия осуждает ядерные испытания, регулярно проводимые КНДР.

Метки: Северная Корея

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