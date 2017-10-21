В ВМС Южной Кореи войдет авиационное подразделение

В Военно-морских силах Республики Корея накануне заявили о возможном создании авиационного подразделения на безе новой флотилии, которая будет создана для предотвращения эскалации Корейского кризиса, сообщает ЕНВ.

ВМС страны нацелены ввести подразделение во флот к 2023 году, если это решение будет одобрено правительством. В предполагаемое авиационное подразделение будут входить более чем 70 военных самолетов и вертолетов.

Предполагаемый авиационный флот будет включать в себя несколько эсминцев KDDX Aegis весом 6000 тонн и три эсминца KDX-III Aegis на 7600 тонн. Корабли KDDX, которые планируют построить к середине 2020-х годов, будут оснащены передовой системой противоракетной обороны и ракетами класса "земля-земля". "Мы сосредоточимся на том, чтобы улучшить наши возможности в случае угрозы нанести предупреждающий удар по северокорейским объектам", - отметили в Военно-морских силах.

Тем временем, Корпус морской пехоты ВМС Республики Корея объявил о своем стремлении играть более значительную роль в защите восточных и южных островов вблизи Корейского полуострова. В структуре ВМС планируется к созданию крупное подразделение под названием "Стратегическое командование обороны островов". "Необходимо создать единую систему управления обороной стратегических островов в Японском, Желтом и Южном-Китайском морях", - считают в военном ведомстве.

В качестве аргументов у военного командования страны – территориальные споры, продолжающиеся по нынешний день по всему периметру южнокорейских вод. Так, Япония претендует на о-ва Токто, самыми восточными островами Южной Кореи. Китай претендует на остров Сэнкаку, находящийся в пределах исключительной экономической зоны Южной Кореи.

Морская пехота Южной Кореи насчитывает около 28 000 человек. Основные отделения пехотинцев размещены на острове Ульлунг, расположенном недалеко от Токто, на ротационной основе для регулярных учений. В настоящий момент Корпус морской пехоты включает подразделение, размещенное на Уллунге, а также небольшую команду береговой охраны, дислоцированную на Токто.