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Общество

20 октября 2017, 12:30
Во Владивостоке будут модернизированы три почтовых отделения

Во Владивостоке будут модернизированы три почтовых отделения

Реконструкция пройдет без закрытия офисов

До конца декабря клиентские и операционные залы отделений 690024 (ул. Маковского, д.181), 690041 (ул. Глинки, д.10) и 690106 (Партизанский пр., д.28 а) отремонтируют, установят новые технику, оборудование и мебель, сообщает ЕНВ.

Реконструкция пройдет без закрытия фронт-офисов. На время выполнения ремонтных работ для посетителей почтовых отделений 690041 и 690106 откроют второй вход в помещение с торца дома. Клиентов почтового отделения 690024 будут обслуживать на территории отделения 690025 по адресу: ул. Успенского, д.112. По любым вопросам, связанным с работой почты, жители Владивостока могут обратиться по телефону: (423) 222-81-97.

На следующий год запланирован ремонт еще нескольких почтовых отделений Владивостока и Находки, который полностью изменит процесс обслуживания пользователей почтовых услуг.

Напомним, с этого года во Владивостоке дополнительно работают три почтовых отделения мини-формата. Они специализируются на приеме платежей, денежных переводов, а также продаже прессы.

Метки: почта России

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