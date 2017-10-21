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Китай

20 октября 2017, 12:10
В Китае планируют создать самые мощные вооруженные силы в мире к 2050 году

В Китае планируют создать самые мощные вооруженные силы в мире к 2050 году

К 2035 году должна завершиться модернизация войск

Китайские военные приступят к масштабной модернизации вооружения и переобучения кадрового персонала в соответствии с указами председателя КНР Си Цзиньпина. Планируется, что вооруженные силы станут наиболее мощными в течение следующих трех десятилетий, сообщает ЕНВ.

Выдвинув план по модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в докладе на национальном съезде Коммунистической партии в среду, Си Цзиньпин отметил, что НОАК должна обновиться к 2035 году и стать ведущей мировой силой в 2050 году.

Он добавил и о необходимости технологической модернизации войск, поэтому в НОАК должны применяться информационные новшества, а в ее маневрах должны использоваться современные стратегии ведения боевых действий. Си Цзиньпин также отметил, что модернизация вооруженных сил должна включать в себя изменения в высшем руководстве НОАК, а также интенсификацию взаимодействия между гражданским и военным секторами.

Военные эксперты отмечают, что председатель КНР, таким образом, намерен обновить вооруженную технику, создать войска "нового типа" и омолодить генералитет. Только так Китай, по мнению руководства страны, может на равных конкурировать с ведущими военными державами.

Китайский военный эксперт Чжоу Ченминь сказал, что цель 2050 года оправдана тем, что к этому времени Китай столкнется с нависшей угрозой кризиса безопасности. "После нескольких десятилетий мира с окончанием "холодной войны" Китай столкнулся с множеством проблем безопасности, и Си Цзиньпин видит, что война может произойти в любое время. При этом, боеспособность НОАК по-прежнему уступает некоторым мировым державам, таким как Соединенные Штаты", - подчеркнул он.

Военные аналитики отмечают, что Центральный военный совет КНР, председателем которого является Си Цзиньпин, в скором времени ждут перемены. Почти 90% делегатов на партийном съезде из числа военных являются новыми лицами, в то время как двое руководителей военного совета были сняты незадолго до проведения съезда (речь идет о генералах Фан Фэнхуе и Чжан Яне). Источники отмечают, что Си Цзиньпин, вероятно, поставит своих людей на ключевые позиции Центрального военного совета для реализации идей о модернизации армии.

Гонконгский военный эксперт Лян Гоолян отметил, что Си Цзиньпин будет стремиться назначать генералом с реальным боевым опытом, а также молодых офицеров-новаторов в Центральный военный совет КНР. "Руководитель Китая понимает, что военные стратегии, созданные Мао Цзэдуном, устарели. Только генералы, готовые мыслить по-новому могут помочь проведению военной модернизации в стране", - заключил он.

Метки: Китай

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