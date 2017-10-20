50 миллионов рублей получит Лермонтовский ГОК из бюджета края

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил Лермонтовский ГОК. Врио пообещал коллективу инвестиции и поддержку. По информации пресс-службы края, вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 миллионов рублей из бюджета края уже решен, сообщают ЕНВ.



В ответ на слова директора предприятия о том, что "геологоразведка, направленная на открытие новых залежей, не осуществлялась", Тарасенко выразил сомнение, что предприятие ждет развитие с таким руководителем и поддержал смену руководства комбината.



Отметим, что в сентябре 2016 года были выведены из эксплуатации отработанные залежи руды а новые не подтверждены, в результате чего, работы по добыче остановились и прекратилась подача сырья на обогатительную фабрику. Без работы остались 140 сотрудников предприятия. На сегодняшний день ГОК выживает на средства, получаемые из краевого бюджета.