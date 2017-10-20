На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского"

На острове Русский в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) состоится открытие научно-образовательного центра кибербезопасности "Лаборатории Касперского". Событие произойдет менее чем через неделю, 24 октября. Об этом информирует пресс-служба университета, сообщают ЕНВ.

На сайте вуза говорится, что "центр будет предоставлять образовательные и консультационные услуги, помогать студентам осваивать новые информационные технологии и программные продукты". Руководитель образовательных программ "Лаборатории Касперского" Дмитрий Постельник пояснил, что компания планирует проводить с университетом совместные научные исследования.

"Часовой пояс Владивостока позволяет сделать неразрывную цепочку для 24-часовой разработки — мечте IT-специалистов… У нас есть офисы по всему миру, и мы хотим связать ДВФУ с вузами по общим тематикам разработок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал представитель компании.