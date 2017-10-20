Тайфун "Лан" может превратиться в супертайфун

В Филиппинском море продолжает бушевать тайфун "Лан", который по прогнозам синоптиков, принесёт в Приморье сильный ветер, а через 5 дней может превратиться в супертайфун. Новое стихийное бедствие станет для Приморья 21-м по счёту в нынешнем 2017 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примгидромет.



По прогнозам экспертов, основной удар тайфуна придется по Японии и Японскому морю. Воздействие на Приморский край ограничится сильным северно-восточным ветром на побережье. В ближайшие сутки скорость ветра может увеличиться до 80 км/ч. Давление составляет 970 гПа. В начале следующей недели тайфун подойдёт к южным островам Японского архипелага и, повернув на северо-восток, пройдёт вдоль Японских островов. На своём пути тайфун вызовет проливные дожди и штормовой ветер. Ориентировочно в середине следующей недели вихрь покинет Японию, и уйдёт в северо-западную часть Тихого океана.