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Общество

19 октября 2017, 21:00
Тайфун "Лан" может превратиться в супертайфун

Тайфун "Лан" может превратиться в супертайфун

Новое стихийное бедствие в текущем году станет для Приморья 21-м по счёту

В Филиппинском море продолжает бушевать тайфун "Лан", который по прогнозам синоптиков, принесёт в Приморье сильный ветер, а через 5 дней может превратиться в супертайфун. Новое стихийное бедствие станет для Приморья 21-м по счёту в нынешнем 2017 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозам экспертов, основной удар тайфуна придется по Японии и Японскому морю. Воздействие на Приморский край ограничится сильным северно-восточным ветром на побережье. В ближайшие сутки скорость ветра может увеличиться до 80 км/ч. Давление составляет 970 гПа. В начале следующей недели тайфун подойдёт к южным островам Японского архипелага и, повернув на северо-восток, пройдёт вдоль Японских островов. На своём пути тайфун вызовет проливные дожди и штормовой ветер. Ориентировочно в середине следующей недели вихрь покинет Японию, и уйдёт в северо-западную часть Тихого океана.

Метки: тайфун

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