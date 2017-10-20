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Япония

19 октября 2017, 17:30
Престарелая жительница Шишидзима в Японии засадила цветами весь остров
Престарелая жительница Шишидзима в Японии засадила цветами весь остров
Престарелая жительница Шишидзима в Японии засадила цветами весь остров
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Престарелая жительница Шишидзимы в Японии засадила цветами весь остров

Сделала она это в память о своем муже

Много лет семья Такашима поддерживала жизнь цветов на острове Шишидзима. Муж и жена приложили множество усилий для поддержания фауны данной местности. После смерти мужа жена не бросила совместное дело супругов, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

На протяжении около полувека семейная пара выращивала на японском острове Шишидзима многочисленные виды цветов, которыми впоследствии стала славиться данная местность по всей стране. Часть цветов шла на продажу, другая – оставалась на полях, радуя посетителей небольшого населённого пункта на маленьком острове.

Однако шли годы, семья старела, а население острова стало сокращаться. Три года назад скончался супруг Танако Такашимы – Нагао. Впрочем, жена не бросила семейное дело, на которое они с мужем потратили целую жизнь.

Танако Такашима поднимается по крутому склону острова каждый день, чтобы проследить за своими цветами. Несмотря на утомительность ее труда, она с любовью взращивает всё новые виды цветов, тем самым отдавая честь памяти своему мужу.

Метки: цветы, Япония

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