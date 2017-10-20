Андрей Тарасенко отправился на север Приморского края

Сегодня, 19 октября, в рамках рабочей поездки Андрей Тарасенко должен посетить два северных района Приморского края – Красноармейский и Пожарский. Для Андрея Тарасенко эта рабочая поездка станет первой на его должности, сообщает ЕНВ.

О визите временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края сообщила его пресс-служба.

Первым делом Глава региона прибыл с рабочим визитом в Пожарский район, где встретился с работниками ООО "Лермонтовский ГОК" в селе Светлогорье. Далее, в Красноармейском районе Андрей Тарасенко проведёт встречу с общиной староверов.

Градообразующее предприятие "Лермонтовский ГОК" начало работу в 1987 году. За время эксплуатации месторождения были отработаны залежи: "Центральная", "Молодежная", "Дружная", "Северо-Западная", "Нижняя", "Норушка". Основные геологоразведочные работы здесь проводились в 70-80-ые годы, глубокая доразведка месторождения не производилась практически с момента запуска комбината.

В сентябре 2016 года в связи с выводом из эксплуатации отработанных залежей и неподтверждением запасов полезного ископаемого на отрабатываемых горизонтах залежи "Норушка", а также отсутствием руды надлежащего качества и необходимого количества, работы по добыче были приостановлены, подача сырья на обогатительную фабрику и ее работа остановлены. 140 сотрудников предприятия ушли в вынужденный простой. Сегодня единственным источником для ведения производственной деятельности ООО "Лермонтовский ГОК" являются средства субсидии из краевого бюджета.

Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, наконец решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 миллионов рублей из бюджета края.

"Средства субсидии сегодня уже направлены на расчетный счет предприятия", – отметил он.

Всего в этом году ООО "Лермонтовский ГОК" получит субсидию в размере 250 миллионов рублей на возобновление производственной деятельности. Первый транш был направлен еще летом.

Встреча с коллективом получилась эмоциональной. Люди обратились к главе региона за помощью, отметив, что работать готовы, только нужно восстановить производство.

Андрей Тарасенко заявил, что необходимая помощь предприятию будет оказана.

"Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы", – обозначил врио Губернатора.

Более того, глава региона поднял вопрос о смене руководителя комбината.

"Вы ответственные работники, защищаете свое предприятие, но директора, который не реализовывает продукцию, я буду гнать. Ведь директор – это стратег и менеджер, должен научиться продавать ваш труд. Должен делать задел на будущее. Фабрике нужен настоящий хозяйственник. Кого хотите видеть на этом месте?", – обратился Андрей Тарасенко к коллективу.

Большинством голосов люди высказались за кандидатуру одного из бывших руководителей Лермонтовского ГОКа – Юрия Данилова, его же позвали принять участие во встрече. Андрей Тарасенко дал поручение начать оформление нового руководителя комбината.

Отметим, доля произведенной ООО "Лермонтовский ГОК" продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%. Предприятие является градообразующим для монопрофильного муниципального образования Светлогорье.