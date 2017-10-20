Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

19 октября 2017, 17:00
Андрей Тарасенко отправился на север Приморского края

Андрей Тарасенко отправился на север Приморского края

Он посетит Пожарский и Красноармейский муниципальные районы

Сегодня, 19 октября, в рамках рабочей поездки Андрей Тарасенко должен посетить два северных района Приморского края – Красноармейский и Пожарский. Для Андрея Тарасенко эта рабочая поездка станет первой на его должности, сообщает ЕНВ.

О визите временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края сообщила его пресс-служба.

Первым делом Глава региона прибыл с рабочим визитом в Пожарский район, где встретился с работниками ООО "Лермонтовский ГОК" в селе Светлогорье. Далее, в Красноармейском районе Андрей Тарасенко проведёт встречу с общиной староверов.

Градообразующее предприятие "Лермонтовский ГОК" начало работу в 1987 году. За время эксплуатации месторождения были отработаны залежи: "Центральная", "Молодежная", "Дружная", "Северо-Западная", "Нижняя", "Норушка". Основные геологоразведочные работы здесь проводились в 70-80-ые годы, глубокая доразведка месторождения не производилась практически с момента запуска комбината.

В сентябре 2016 года в связи с выводом из эксплуатации отработанных залежей и неподтверждением запасов полезного ископаемого на отрабатываемых горизонтах залежи "Норушка", а также отсутствием руды надлежащего качества и необходимого количества, работы по добыче были приостановлены, подача сырья на обогатительную фабрику и ее работа остановлены. 140 сотрудников предприятия ушли в вынужденный простой. Сегодня единственным источником для ведения производственной деятельности ООО "Лермонтовский ГОК" являются средства субсидии из краевого бюджета.

Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, наконец решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 миллионов рублей из бюджета края.

"Средства субсидии сегодня уже направлены на расчетный счет предприятия", – отметил он.

Всего в этом году ООО "Лермонтовский ГОК" получит субсидию в размере 250 миллионов рублей на возобновление производственной деятельности. Первый транш был направлен еще летом.

Встреча с коллективом получилась эмоциональной. Люди обратились к главе региона за помощью, отметив, что работать готовы, только нужно восстановить производство.

Андрей Тарасенко заявил, что необходимая помощь предприятию будет оказана.

"Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы", – обозначил врио Губернатора.

Более того, глава региона поднял вопрос о смене руководителя комбината.

"Вы ответственные работники, защищаете свое предприятие, но директора, который не реализовывает продукцию, я буду гнать. Ведь директор – это стратег и менеджер, должен научиться продавать ваш труд. Должен делать задел на будущее. Фабрике нужен настоящий хозяйственник. Кого хотите видеть на этом месте?", – обратился Андрей Тарасенко к коллективу.

Большинством голосов люди высказались за кандидатуру одного из бывших руководителей Лермонтовского ГОКа – Юрия Данилова, его же позвали принять участие во встрече. Андрей Тарасенко дал поручение начать оформление нового руководителя комбината.

Отметим, доля произведенной ООО "Лермонтовский ГОК" продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%. Предприятие является градообразующим для монопрофильного муниципального образования Светлогорье.

Метки: АПК

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 годуКсения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году
вчера, 12:50
Пресс-секретарь президента заявил, что Собчак отвечает всем требованиям российской Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты
Врио губернатора Приморского края нацелен на результатВрио губернатора Приморского края нацелен на результат
вчера, 12:10
Андрей Тарасенко встретился с депутатами Законодательного Собрания
Новшества в транспортной инфраструктуре города обсудили в Думе ВладивостокаНовшества в транспортной инфраструктуре города обсудили в Думе Владивостока
18 октября 2017, 22:00
Процедура предварительного принятия изменений в генеральный план прошла во Владивостоке

Последние новости

50 миллионов рублей получит Лермонтовский ГОК из бюджета края50 миллионов рублей получит Лермонтовский ГОК из бюджета края
вчера, 22:20
Андрей Тарасенко пообещал коллективу предприятия поддержку и инвестиции
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского"На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского"
вчера, 21:20
Событие произойдет менее чем через неделю
Тайфун "Лан" может превратиться в супертайфунТайфун "Лан" может превратиться в супертайфун
вчера, 21:00
Новое стихийное бедствие в текущем году станет для Приморья 21-м по счёту

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+