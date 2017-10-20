Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

19 октября 2017, 15:40
Андрея Тарасенко: Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований

Андрей Тарасенко: Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований

Врио губернатора встретился с членами Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с руководителями крупных предприятий Приморья, занимающимися рыболовством и аквакультурой. Участники совещания обсудили вопросы рыболовства и аквакультуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

"Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других. Вместе мы выработаем пути решения проблем, препятствующих этому", – обратился врио губернатора к руководителям предприятий.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов обозначил темы, требующие решения на государственном уровне. Среди них – увеличение инвестиционных квот, которые позволят осуществлять строительство судов среднетоннажного и перерабатывающего флота, необходимого для освоения сардины тихоокеанской (иваси), совершенствование нормативно-правовой и законодательной баз, упрощение условий получения субсидий из краевого бюджета, решение кадрового вопроса.

"Немаловажно такое направление работы, как глубоководный промысел – добыча видов рыб и крабов, которые обитают на глубине более тысячи метров. Сейчас этого на Дальнем Востоке не делает никто, первым планирует стать рыболовецкий колхоз "Восток-1", который готовится стать резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестиции предприятия составят около полумиллиарда рублей", – рассказал он.

В настоящее время стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ предусматривает квоты под строительство суда и береговых предприятий, ориентированных на добычу и переработку тресковых пород рыб. Для увеличения объемов российской добычи этого недостаточно, так как значительный рост запасов тресковых объектов промысла не прогнозируется. Динамики этого показателя можно достичь за счет развития промысла сардины тихоокеанской (иваси), скумбрии и сайры.

Рыбаки также подняли тему реализации собственной продукции – охлажденной рыбы – на рынках и ярмарках края.

"В прибрежном рыболовстве нашей компании занято около 15 судов, наш основной завод находится в Дальнегорске, всю продукцию поставляем только на российский рынок – в основном, в северных районах Приморья, так у нас есть возможность продавать людям парную рыбу. Прорабатываем варианты реализации нашей охлажденной продукции и в других муниципалитетах края, на ярмарках в Артеме и Владивостоке", – обратился к врио Губернатора директор предприятия прибрежного рыболовства "Акватехнологии" Сергей Слепченко.

Андрей Тарасенко поручил руководителю департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергею Наставшеву к концу следующей недели найти и согласовать с предприятием место, где они смогут реализовать рыбу для населения с минимальной торговой надбавкой.

Своими проблемами с врио губернатора Приморья поделились и представители предприятий аквакультуры. Так, они предложили передать полномочия по проведению торгов на право заключения договоров пользования рыбоводными участками органам исполнительной власти Приморья, а также создать в крае единую комиссию по определению их границ. В настоящее время эти полномочия делят Федеральное агентство по рыболовству, его территориальные органы и органы исполнительной власти.

Также, по словам руководителей предприятий аквакультуры, необходимо внести изменения в природоохранное законодательство, позволяющие формировать рыбоводные участки для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

"Большая часть морской акватории Приморского края занята особо охраняемыми природными территориями регионального значения, границы которых не установлены, что препятствует формированию рыбоводных участков", – отметили специалисты.

Предприниматели также предложили усовершенствовать законодательство в вопросе предоставления водного объекта в пользование.

Андрей Тарасенко высказанные идеи поддержал и поручил Сергею Наставшеву подготовить соответствующие обращения в Правительство Российской Федерации.

Метки: Аквакультура, АПК, АРПП, рыболовство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

50 миллионов рублей получит Лермонтовский ГОК из бюджета края50 миллионов рублей получит Лермонтовский ГОК из бюджета края
вчера, 22:20
Андрей Тарасенко пообещал коллективу предприятия поддержку и инвестиции
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского"На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского"
вчера, 21:20
Событие произойдет менее чем через неделю
В Приморье заканчивается модернизация терминала ЛивадияВ Приморье заканчивается модернизация терминала Ливадия
вчера, 12:30
Модернизация позволит увеличить производительность с 5 000 до 20 000 тонн в месяц

Последние новости

Тайфун "Лан" может превратиться в супертайфунТайфун "Лан" может превратиться в супертайфун
вчера, 21:00
Новое стихийное бедствие в текущем году станет для Приморья 21-м по счёту
Престарелая жительница Шишидзимы в Японии засадила цветами весь островПрестарелая жительница Шишидзимы в Японии засадила цветами весь остров
вчера, 17:30
Сделала она это в память о своем муже
Андрей Тарасенко отправился на север Приморского краяАндрей Тарасенко отправился на север Приморского края
вчера, 17:00
Он посетит Пожарский и Красноармейский муниципальные районы

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+