Андрей Тарасенко: Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с руководителями крупных предприятий Приморья, занимающимися рыболовством и аквакультурой. Участники совещания обсудили вопросы рыболовства и аквакультуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

"Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других. Вместе мы выработаем пути решения проблем, препятствующих этому", – обратился врио губернатора к руководителям предприятий.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов обозначил темы, требующие решения на государственном уровне. Среди них – увеличение инвестиционных квот, которые позволят осуществлять строительство судов среднетоннажного и перерабатывающего флота, необходимого для освоения сардины тихоокеанской (иваси), совершенствование нормативно-правовой и законодательной баз, упрощение условий получения субсидий из краевого бюджета, решение кадрового вопроса.

"Немаловажно такое направление работы, как глубоководный промысел – добыча видов рыб и крабов, которые обитают на глубине более тысячи метров. Сейчас этого на Дальнем Востоке не делает никто, первым планирует стать рыболовецкий колхоз "Восток-1", который готовится стать резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестиции предприятия составят около полумиллиарда рублей", – рассказал он.

В настоящее время стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ предусматривает квоты под строительство суда и береговых предприятий, ориентированных на добычу и переработку тресковых пород рыб. Для увеличения объемов российской добычи этого недостаточно, так как значительный рост запасов тресковых объектов промысла не прогнозируется. Динамики этого показателя можно достичь за счет развития промысла сардины тихоокеанской (иваси), скумбрии и сайры.

Рыбаки также подняли тему реализации собственной продукции – охлажденной рыбы – на рынках и ярмарках края.

"В прибрежном рыболовстве нашей компании занято около 15 судов, наш основной завод находится в Дальнегорске, всю продукцию поставляем только на российский рынок – в основном, в северных районах Приморья, так у нас есть возможность продавать людям парную рыбу. Прорабатываем варианты реализации нашей охлажденной продукции и в других муниципалитетах края, на ярмарках в Артеме и Владивостоке", – обратился к врио Губернатора директор предприятия прибрежного рыболовства "Акватехнологии" Сергей Слепченко.

Андрей Тарасенко поручил руководителю департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергею Наставшеву к концу следующей недели найти и согласовать с предприятием место, где они смогут реализовать рыбу для населения с минимальной торговой надбавкой.

Своими проблемами с врио губернатора Приморья поделились и представители предприятий аквакультуры. Так, они предложили передать полномочия по проведению торгов на право заключения договоров пользования рыбоводными участками органам исполнительной власти Приморья, а также создать в крае единую комиссию по определению их границ. В настоящее время эти полномочия делят Федеральное агентство по рыболовству, его территориальные органы и органы исполнительной власти.

Также, по словам руководителей предприятий аквакультуры, необходимо внести изменения в природоохранное законодательство, позволяющие формировать рыбоводные участки для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

"Большая часть морской акватории Приморского края занята особо охраняемыми природными территориями регионального значения, границы которых не установлены, что препятствует формированию рыбоводных участков", – отметили специалисты.

Предприниматели также предложили усовершенствовать законодательство в вопросе предоставления водного объекта в пользование.

Андрей Тарасенко высказанные идеи поддержал и поручил Сергею Наставшеву подготовить соответствующие обращения в Правительство Российской Федерации.