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В мире

19 октября 2017, 14:10
Глава департамента по делам США в МИД КНДР находится с визитом в Москве

Глава департамента по делам США в МИД КНДР находится с визитом в Москве

Она примет участие в конференции по ядерному разоружению

Высокопоставленный северокорейский дипломат находится в настоящее время в России для участия в международной конференции. Визит отражает стремление Северной Кореи приблизиться к России в рамках усилий по сдерживанию растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ЕНВ.

Глава департамента по делам США северокорейского министерства иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, прибыла в Москву во вторник. Она примет участие в организованной Россией международной конференции по ядерному нераспространению, запланированной с четверга по субботу. Мероприятие организовано Центром энергетики и безопасности, а также министерством иностранных дел России.

В мероприятии также примут участие делегаты из примерно 40 стран и международных организаций, включая США, Китай и Индию. По мнению иностранных экспертов, Россия может стремиться использовать этот визит, чтобы продемонстрировать свое влияние на Северную Корею перед первым визитом Трампа в Азию, который должен начаться в начале следующего месяца.

На этой неделе, другой северокорейский дипломат, зампостпреда КНДР в ООН Ким Ин Рён отметил, что страна последовательно поддерживает полную ликвидацию ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако, по его словам, пока Соединенные Штаты отвергают возможность подписания договора и постоянно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, Северная Корея не может присоединиться к этому соглашению.

Метки: Северная Корея

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