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Япония

19 октября 2017, 13:40
Береговая охрана Японии и погранслужба ФСБ России провели совместные учения

Береговая охрана Японии и погранслужба ФСБ России провели совместные учения

Цели учения успешно достигнуты

Японские и российские пограничники провели совместные учения по противодействию морским катастрофам и перехвату контрабандных судов. Береговая охрана Японии и российская погранслужба с 2001 года проводят такие учения в японских или российских водах, сообщает ЕНВ.

Шесть патрульных судов и два вертолета из Японии и России приняли участие в учениях в заливе Анива на юге Сахалина в среду. В ходе одного из элементов учений замаскированный российский экипаж высадился на вертолет с контрабандой и обыскал судно. Японский экипаж использовал небольшую лодку, чтобы приблизится к судну, и упростил процесс задержания "контрабандистов". Пограничники также занимались ликвидацией пожаров и операцией по спасению на суднах.

Начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов отметил, что специалисты обеих сторон проявили высокие навыки борьбы с преступлениями на воде и достигли целей учения.

Сотрудник береговой охраны Японии Шуничи Ивасаки добавил, что обе стороны переняли опыт навыков и методов работы друг друга. Он отметил, что пограничники России и Японии будут продолжать сотрудничать в области обеспечения безопасности на море. Отметим, что в последние годы российская погранслужба усилила активность по пресечению незаконного промысла. 

Метки: учения, ФСБ, Япония

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