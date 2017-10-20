Указом Президента России начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен Валерий Дзуцев, сообщает ЕНВ.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 236-нс "Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах" начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен полковник внутренней службы Валерий Дзуцев", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Валерий Владимирович родился 11 декабря 1967 года.

С 1986 по 1997 год Валерий Владимирович проходил службу в вооружённых силах Российской Федерации.

В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.

С 1997 по 1999 год служил в должности старшего офицера Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Находка Приморского края.

С 1999 по 2004 год находился в должности начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – заместителя начальника гражданской обороны Фрунзенского района города Владивостока.

С 2004 по 2010 работал в Управлении (по городу Владивостоку) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю.

С 2010 по 2014 годы являлся помощником начальника Главного управления (по взаимодействию с территориальными органами местного самоуправления) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю).

В 2013 году окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 2014 по 2016 годы служил в должности заместителя начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

С 2016 по 2017 год – врио начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

С 3 октября 2017 года Указом Президента России назначен начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Награждён правительственными и ведомственными наградами.