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Общество

19 октября 2017, 13:10
Начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен Валерий Дзуцев

Начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен Валерий Дзуцев

Предыдущий начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра погиб при исполнении служебных обязанностей

Указом Президента России начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен Валерий Дзуцев, сообщает ЕНВ.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 236-нс "Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах" начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен полковник внутренней службы Валерий Дзуцев", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Валерий Владимирович родился 11 декабря 1967 года.

С 1986 по 1997 год Валерий Владимирович проходил службу в вооружённых силах Российской Федерации.

В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.

С 1997 по 1999 год служил в должности старшего офицера Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Находка Приморского края.

С 1999 по 2004 год находился в должности начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – заместителя начальника гражданской обороны Фрунзенского района города Владивостока.

С 2004 по 2010 работал в  Управлении (по городу Владивостоку) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю.

С 2010 по 2014 годы  являлся помощником начальника Главного управления (по взаимодействию с территориальными органами местного самоуправления) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю).

В 2013 году окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 2014 по 2016 годы  служил в должности заместителя начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

С 2016 по 2017 год – врио начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

С 3 октября 2017 года Указом Президента России назначен начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Награждён правительственными и ведомственными наградами.

Напомним, что предыдущий начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра, направлявшийся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших от тайфуна населённый пункт Уборка Чугуевского район  для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения КАМАЗа в реку. Во время следования в населённый пункт, где проживают более 1000 человек, при пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал КАМАЗ, в котором находились Олег Федюра и 8 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Начальник главка, спасая весь личный состав, сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей небыло.

Метки: МЧС

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