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Политика

19 октября 2017, 12:50
Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году

Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году

Пресс-секретарь президента заявил, что Собчак отвечает всем требованиям российской Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, сообщает ЕНВ.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", -  говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Кроме того, открытое письмо телеведущей опубликовала газета "Ведомости". В нем Собчак заявила, что в ближайшее время сформирует предвыборный штаб, а также попросила "все политические силы делегировать в него, если не представителей, то наблюдателей".

"Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — говорится в письме.

Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков полагает, что телеведущая Ксения Собчак отвечает требованиям Конституции страны, которые предъявляются желающим баллотироваться на президентских выборах. "Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве", - заявил он телеканалу "Дождь".

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году. Ранее Ксения Собчак лично объявила о намерении участвовать в предстоящей кампании.

Метки: выборы

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