В Приморье заканчивается модернизация терминала Ливадия

На территории порта Находка идет подготовка к установке буронабивных свай для укрепления 140-метрового причала. Это лишь часть инвестиционного проекта, завершить который ООО "Порт Ливадия" планирует в декабре 2017 года. Четырехкратное повышение грузооборота одного из грузовых терминалов Находкинской морской торговой гавани стало главной целью компании, получившей в сентябре 2016 года статус резидента территории свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

К модернизации существующего терминала Ливадия, которая позволит увеличить производительность с 5 000 до 20 000 тонн в месяц, резидент приступил еще год назад. В течение этого периода были приобретены три портальных крана типа "Абус" производства немецкого завода "Кренбау Эберсвальде", два мультидокера грузоподъёмностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер. Поставщиками техники выступили ООО "Трансуголь" и ООО ТЦ "Sumotori". Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования.

В настоящее время завершается бетонирование земельного участка площадью 2,5 гектара, предназначенного для хранения и перевалки грузов с вагонов и автотранспорта, при соблюдении всех необходимых требований по охране окружающей среды и техники безопасности.

Реализация проекта, стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволит расширить в Ливадии деятельность и вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов.

"В июле была получена лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах, благодаря чему мы уже приступили к перевалке углей", - отметил генеральный директор ООО "Порт Ливадия" Василий Васильев.

При достаточном накоплении с территории площадки портовыми кранами груз перемещается на морские суда для дальнейшей отправки.

За счет использования новой благоустроенной площадки для хранения грузов и применения современной техники и оборудования Ливадийский терминал получил возможность увеличить перевалку грузов до 240 000 тонн в год. Таким образом, в рамках инвестиционного проекта доля оказания резидентом СПВ услуг по порту Находка увеличится с 0,2 до 1,2 процента. Это позволит ООО "Порт Ливадия" составить достойную конкуренцию иным коммерческим организациям морских причалов Приморья.

Увеличение грузопотока уже сказывается на финансовых показателях. "Только за три квартала текущего года выручка компании в три раза превысила показатели аналогичного периода 2016 года и составила свыше 100 млн рублей", - констатирует Василий Васильев.

Напомним, с момента вступления в силу Федерального закона "О свободном порте Владивосток", по данным на 18 октября 2017 года, в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" поступило свыше 520 заявок, из них соглашения подписаны с 345 резидентами СПВ на общий объем капиталовложений свыше 350 млрд рублей и планами трудоустроить более 33 000 человек.