Врио губернатора Приморского края нацелен на результат

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с депутатами Законодательного Собрания. На встречу глава региона пришел в сопровождении вице-губернаторов и директоров департаментов администрации Приморского края, поэтому разговор получился открытым и конструктивным, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Андрей Тарасенко очень откровенно рассказал, что столкнулся с целым комплексом проблем на территории края и признался, что намерен менять принципы подхода к их решению. И в этой работе будет опираться на депутатский корпус.

"Вы представляете все Приморье, - обратился он к народным избранникам. – Хорошо, что есть связь с территориями. Потому что, когда работаешь с голыми цифрами бюджета, не всегда видишь конкретную территорию, не понимаешь, что там творится. В этой части вы нам всегда будете полезны, потому что живете в этой местности, знаете все потребности населения".

Глава региона отметил, что все вопросы и предложения депутатов, подготовленные накануне встречи, уже нашли свое отражение в проекте краевого бюджета на следующий год, а ответы на них будут направлены в Законодательное Собрание. Поэтому он предпочел живой разговор с парламентариями. Депутаты Законодательного Собрания смогли задать вопросы врио губернатора Андрею Тарасенко.

Депутат Александр Лось заострил внимание на ситуации в сельских районах края. Часто из сел Приморья люди уезжают жить в другие места, при этом молодежи нечем заняться. По мнению Андрея Тарасенко, села Приморья не должны быть брошенными. Необходимо развивать сельскую инфраструктуру, приглашать бизнес, создавать сельхозпредприятия. Это должно оживить село, придать ему новый импульс для развития.

Депутат Константин Богданенко обратил внимание на то, что часть земель, в том числе и во Владивостоке, принадлежит министерству обороны, поэтому сложно развивать инфраструктуру, в частности строить дороги и заниматься строительством многоэтажных домов. Андрей Тарасенко сообщил, что уже налаживает контакты с Минобороны, поэтому земельные вопросы будут постепенно решаться.

Депутат Владимир Беспалов призвал врио губернатора оказать поддержку законодательной инициативе, которая бы способствовала выплате приморским пенсионерам дальневосточной надбавки к пенсии. Над этим вопросом уже много лет работает депутатский корпус, но федеральный центр пока не готов принять такое решение. Андрей Тарасенко поддержал это начинание, и отметил, что необходимо создавать комфортные условия для жизни людей в Приморье, включая выплату достойных пенсий.

Депутат Алексей Козицкий обратил внимание на необходимость активизировать работу по газификации края. Врио губернатора отметил, что еще не достаточно сделано, чтобы природный газ пришел во все точки Приморья. Поэтому необходимо усилить работу по газификации региона.

Вопрос о необходимости привлечения инвесторов в Приморский край поднял депутат Владимир Хмелев. Глава региона отметил, что инвестиции необходимы для развития легкой и лесной промышленности, портовой инфраструктуры региона, организации прибрежного рыболовства.

Ефим Звеняцкий обратил внимание на вопросы культуры. По мнению депутата, необходима поддержка в этой сфере со стороны исполнительной власти. Врио губернатора согласился с оценкой дел в отрасли, и пообещал поддержку в решении вопросов культуры в Приморье.

Депутат Сергей Ищенко поднял вопрос демографии, решение которого может зависеть от развития инфраструктуры края: строительства хороших дорог, комфортабельного жилья. Андрей Тарасенко согласился с парламентарием, и отметил, что нужно создать все необходимые условия для того, чтобы люди оставались в Приморье, имели бы благоприятные условия для жизни.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик отметил, что сейчас в Приморье сложилась непростая ситуация по обеспечению жильем детей-сирот. Андрей Тарасенко считает, что необходимо безотлагательно решить этот вопрос. Во время встречи стало известно, что врио губернатора намерен определить одного вице-губернатора, ответственного за предоставление жилья детям-сиротам, чего долгое время добивались депутаты.

"Мне, как координатору всероссийского проекта "России важен каждый ребенок", было важно услышать, что к решению этой сложной проблемы будет применен кардинально новый подход", - подчеркнул Александр Ролик.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что в лице депутатов Законодательного Собрания врио губернатора найдет соратников, независимо от их партийной принадлежности, которые готовы включиться в работу по развитию Приморья, созданию благоприятных условий для жизни людей.

Андрей Тарасенко поблагодарил за стремление депутатского корпуса оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Он отметил, что предстоит много сделать, чтобы Приморский край стал по-настоящему развитым регионом страны.

Андрей Тарасенко очертил круг вопросов, по которым он намерен тесно сотрудничать с депутатами Законодательного Собрания. Это, прежде всего, формирование бюджета на следующий год, реализация на территории края программы "дальневосточный гектар", создание системы защиты от наводнений, поиск инвесторов для завершения краевых недостроев и ряд других важных для Приморья вопросов.

"Желаний много, а бюджет края ограничен. Но мы обязательно учтем вопросы, которые вы подготовили к нашей встрече при формировании бюджета на 2018 год", – отметил врио главы региона.

Один из вопросов касался защиты населения от возможных наводнений, которым край подвергается каждый год. Андрей Тарасенко подчеркнул, здесь необходима комплексная работа.

"В крае необходимо в плановом порядке создать систему защиты от наводнений. И уже есть договорённость с федеральным центром, в частности, с Минприроды о направлении нам средств на противопаводковые мероприятия. Мы проговорили с министром природных ресурсов Сергеем Донским о поддержке программ по расчистке рек, строительстве дамб на условиях софинансирования. Это несложно – расчистили реки, сделали дамбы и проблема с ежегодными затоплениями будет решена. Этим вопросом мы будем заниматься", – заявил Андрей Тарасенко отметив, что и депутаты также должны активно включиться в эту работу.

Напомним, в Приморье в рамках противопаводковых мероприятий уже проводится плановая работа по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел рек. Так, в 2016 году выполнены работы в Тернейском районе, заключены контракты по расчистке русел рек в Партизанске. Также уже идут работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению ручьев Чугуевского муниципального района. Кроме того, там начат капитальный ремонт противопаводковой дамбы в селе Новомихайловка. Также в этом году запланировано приступить к работам по расчистке русел рек в Спасске-Дальнем. Всего в крае необходимо произвести работы на 44 объектах, предварительная их стоимость составляет более 260 миллионов рублей.

"Мы увидели желание разобраться в проблемах, волнующих жителей Приморского края, - сказал, подводя итоги встречи, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. - В своей работе Андрей Владимирович полагается на поддержку депутатского корпуса. Так и должно быть, ведь мы две ветви одной государственной власти на территории края. По целому ряду вопросов мы сегодня увидели единодушие главы региона с парламентариями. Надеемся, что многие застарелые проблемы, к которым нам не удавалось подступиться ранее, будут решены".