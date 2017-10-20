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Общество

19 октября 2017, 11:50
Новый обязательный экзамен вводится для девятиклассников в 2019 году

Новый обязательный экзамен вводится для девятиклассников в 2019 году

Без его успешной сдачи школьников не допустят к ГИА

В следующем учебном году девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по русскому языку. Без его успешной сдачи девятиклассников не допустят к государственной итоговой аттестации (ГИА), сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Ранее сообщалось, что экзамен введут уже в этом учебном году, но в итоге пока решено сделать его добровольным. В Рособрнадзоре считают, что способность свободно общаться с разными людьми — качество, необходимое любому современному человеку.

"Необходимо, чтобы дети на уроках объясняли решения задач, пересказывали прочитанное, обсуждали различные вопросы, высказывали свое мнение. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми, решая личные и профессиональные проблемы -качество, абсолютно необходимое любому современному человеку", - считают в ведомстве.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что устный экзамен необходим в современных школах, так как ученики перестали правильно разговаривать на русском языке.

"Сленг, на котором говорит молодежь, далек от русского языка, даже от разговорного, не говоря уже о литературном. С развитием интернета дети чаще общаются именно там, сокращая слова и фразы, поэтому и при личном общении разговаривают именно так. Раньше был дворовый язык, а сейчас - электронный", - отметил эксперт.

Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут 11-классники.

Устную часть ГИА по русскому языку девятиклассники будут сдавать в своих школах. Ученикам предложат прочитать текст вслух, пересказать его, порассуждать на заданные темы самостоятельно — в виде монолога, а также в диалоге с экзаменатором.

Рособрнадзор планирует, что собеседование будут проводить во вторую среду февраля. Для тех, кто в обозначенный срок не справится с экзаменом, либо пропустит его по уважительной причине, будут выделены два дополнительных дня — во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая. В Минобрнауки подтвердили, что устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации — так же как сочинение в 11-м классе. 

Метки: ГИА, образование

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