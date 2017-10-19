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Общество

19 октября 2017, 09:00
Жители Приморья чаще всех на Дальнем Востоке используют Apple Pay и Android Pay

Жители Приморья чаще всех на Дальнем Востоке используют Apple Pay и Android Pay

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" узнал, как часто жители Дальнего Востока пользуются электронными сервисами

Социологическое исследование ЦСИ "Чёрный куб" проводилось c 3 по 18 октября 2017 года на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа. В ходе опроса 8715 респондентам были заданы вопросы о том, как часто они пользуются распространенными электронными сервисами, сообщает ЕНВ.

Так, федеральным порталом "Госуслуги" (www.gosuslugi.ru), обеспечивающим доступ граждан и юридических лиц к государственным и муниципальным услугам в режиме онлайн, на Дальнем Востоке, по данным опроса, пользуются 54,04% жителей. Из них менее половины (24,12% респондентов) пользуются Госуслугами регулярно или "время от времени". Чаще всего порталом государственных услуг Российской Федерации пользуются в Приморском крае. Более 38% приморцев пользуются сайтом www.gosuslugi.ru регулярно или периодически. Наиболее неохотно Госуслугами пользуются в Якутии. Более 60% опрошенных из республики никогда не заходили на портал.

Наиболее популярными электронными сервисами сейчас считаются интернет-магазины, существующие на просторах "рунета" достаточно давно, а также мобильные банковские приложения, тесно вошедшие в нашу повседневную жизнь. На Дальнем Востоке, по данным социологического исследования, интернет-магазинами пользуются 64,6% опрошенных (около половины из них делают это регулярно), а банковскими мобильными приложениям – 60,15% дальневосточников. Еще около 10% респондентов отметили, что не пользуются приложениями, но пользуются услугами банков посредством набора SMS-команд.

Интернет-магазинами чаще всего пользуются жители ЕАО и Амурской области. Там число тех, кто хотя бы раз заказывал себе товар через интернет, превышает отметку в 70%. Реже всего услугами онлайн-магазинов пользуются в Магаданской области. Только 42% опрошенных жителей Колымы хотя бы раз пользовались услугами данного вида интернет-сервиса.

Хабаровский край стал аутсайдером по количеству пользователей банковскими приложениями, а также услуг бесконтактного платежа (Apple Pay и Android Pay). Приложениями банков в регионе пользуются только 52% жителей. Любителей оплачивать покупки, проводя лишь телефоном над терминалом, в Хабаровском крае только 8,5%, тогда как в среднем по Дальнему Востоку этот показатель уже превышает 14%. Отметим, что наиболее часто Apple Pay и Android Pay используют в Приморском крае (18,39% опрошенных), а банковские мобильные приложения – на Сахалине (71,61%).

Метки: Apple Pay, Госуслуги, интернет, исследование, мобильный банкинг, онлайн-магазины, сервисы

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