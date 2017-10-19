Во Владивосток прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Индии

Сегодня в аэропорт "Кневичи" под Владивостоком прибыла группа командования и военнослужащие Вооруженных сил Индии, которые будут представлять государство в ходе сухопутной составляющей российско-индийского межвидового учения "Индра-2017", сообщает ЕНВ.

Тремя гражданскими бортами и двумя самолётами Ил-76 ВВС Индии во Владивосток прибыло более 300 военнослужащих – участников учения.

В аэропорту гостей по старой русской традиции встречали хлебом-солью.

После завершения всех положенных таможенных процедур военнослужащие ВС Индии убыли к местам проведения этапов учения для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.

19 октября во Владивосток для участия в морской части учения прибудет отряд кораблей ВМС Индии.

Отметим, что в текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.