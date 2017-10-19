Новшества в транспортной инфраструктуре города обсудили в Думе Владивостока

Заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока прошло сегодня, 18 октября. Главной повесткой дня стало прохождение процедуры принятия изменений в генеральный план Владивостокского городского округа, который был утвержден 15 сентября 2008 года, сообщает ЕНВ.

Замглавы администрации города Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский выступал с инициативой внесения изменений в транспортную схему столицы Приморья. В частности, он предложил рассмотреть проект строительства ВКАДа из района Эгершельда на остров Русский с целью замкнуть грузовые потоки, двигающиеся в Торговый порт без заезда во Владивосток. По мнению Вильчинского, "строительство ВКАДа станет самым большим новшеством в транспортной инфраструктуре края".

Отметим, что данный проект ранее в концепцию генплана не входил. Как будет выглядеть сообщение Эгершельда и острова Русский пока не ясно. Представители компании ИТП "Град" отметили, что существует несколько вариантов проекта, наиболее вероятные из которых - мост либо тоннель.