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Китай

18 октября 2017, 19:10
Чего добился Си Цзиньпин за первые пять лет на посту председателя КНР?

Чего добился Си Цзиньпин за первые пять лет на посту председателя КНР?

После 19-го партийного съезда в Китае будет избрано новое руководство КПК

Президент Си Цзиньпин собирается вступить на второй срок руководства Коммунистической партией Китая. Китайское информагентство South China Morning Post опубликовало перечень результатов политики Си Цзиньпина за 2012-2017 года, сообщает ЕНВ.

Политика

После прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин начал кампанию по борьбе с коррупцией и повышению доверия граждан к институтам страны. Более миллиона чиновников были подвергнуты различным наказаниям, в том числе, ряд видных партийных и военных лидеров.

Си Цзиньпин предпринял шаги по усилению контроля партии над китайским обществом. Его призывы укрепить низовое "партийное строительство" привели к тому, что слабые партотделения в 77 000 населенных пунктах снова стали активными. В рамках усиления вертикали власти в стране была проведена колоссальная работа с государственными СМИ и университетами.

Аппарат председателя КНР разработал строгие правила, регулирующие неправительственные организации, религиозные и онлайн-сообщества. Сотни представителей либерального сообщества были задержаны или допрошены в течение первого срока Си Цзиньпина.

Общество

Си Цзиньпин сделал охрану окружающей среды приоритетом своей политической кампании. Многочисленные чиновники и компании были оштрафованы за нарушения экологического законодательства. Пекин последовательно подтвердил свою приверженность Парижскому соглашению по изменению климата, которое он ратифицировал в сентябре прошлого года, несмотря на выход из международного договора США в этом году. Тем не менее, экологические проблемы остаются серьезными, особенно в промышленных регионах страны.

Расходы правительства на сокращение уровня бедности удвоились во время первого срока правления Си Цзиньпина. Меры китайского руководства позволили более 55 миллионам человек оказаться выше черты бедности за период с 2013 по 2016 год. Впрочем, разрыв в уровне благосостояния граждан страны за последние годы увеличился.

Си Цзиньпин положил конец многолетней "политике одного ребенка", направленной на снижение уровня рождаемости. Впрочем, сокращение рабочей силы и рост численности престарелого населения по-прежнему являются угрозами для китайской экономики.

Экономика

Си Цзиньпину удалось удержать ежегодный темп роста экономики Китая выше 6,5%. Однако, уровень ВВП все еще в значительной степени зависит от государственных инвестиций.

Си Цзиньпин предпринял последовательные шаги в обеспечении рыночной ориентации в экономики. Частный капитал был привлечен в несколько государственных предприятий, однако многие коммерческие компании продолжают полагаться на государственную поддержку.

После значительного падения юаня в 2015 году, Пекин предпринял меры против рыночных манипуляторов. Стоимость национальной валюты на мировых рынках вышла на прежние значения уже к концу года.

Чтобы сделать инновации драйвером роста экономики, руководство страны вложило значительные средства в научные исследования и технологии. Большая часть патентных заявок в мире теперь поступает из Китая. Начинающих компаний с капиталом более 1 млрд. долл. США в стране сейчас насчитывается более 50.

Дипломатия и национальная оборона

Согласно распоряжению председателя КНР, Китай стал более решительным в отношении территориальных споров, избегая вооруженных конфликтов с другими государствами. Пекин активизировал строительство искусственных островов в Южно-Китайском море и создал регулярные военно-морские патрули в спорных водах Восточно-Китайского моря. В течение этого года между Китаем и Индией зафиксированы самые напряженные пограничные отношения за последние десятилетия.

В настоящее время глава КНР позиционируется на мировой арене как защитник глобализации. Он расширил влияние Китая за рубежом. Вслед за подписанным им торговым планом "Belt and Road Initiative" Китай инвестировал более 60 млрд. долл. США в страны Азии, Европы и Африки.

Народно-освободительная армия претерпела радикальные изменения, обновив свое вооружение и кадровый состав. Си Цзиньпин перестроил систему командования армией и объявил о планах сокращения 300 тысяч военнослужащих.

Метки: Китай

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