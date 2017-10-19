"Номура" запустит производство снеков из морепродуктов во Владивостоке

Компания "Номура" в статусе резидента свободного порта Владивосток создаст предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В рамках проекта резидент приобретет необходимое современное оборудование. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 6 млн рублей. Запуск производства позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест в регионе.

Общий объем производства готовой продукции при запуске предприятия будет находиться на уровне 20-25 тонн в месяц, при выходе на полную производственную мощность - до 50 тонн ежемесячно.

По словам директора компании "Номура" Николая Алешина, сырье для производства продукции будет приобретаться у региональных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.

"Все сырье естественного происхождения, а использование такого сырья и применение собственных технологий и инноваций при производстве продукции позволяет донести до потребителя уникальный натуральный вкус рыбы и морепродуктов. В наших планах организовать выпуск качественной местной продукции, которая позволит обеспечить импортозамещение. Объем капиталовложений в создание предприятия составит около 20 млн рублей", - рассказал Николай Алешин.

В настоящее время компания ведет закуп оборудования. Запуск производства запланирован на второй квартал 2018 года.

Продукция резидента будет поставляться в торговые точки макрорегиона и страны с маркировкой "произведено в Приморье".