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В мире

18 октября 2017, 16:40
беженцы в Мьянме

Международная организация заявила о почти трёх сотнях сгоревших деревень на западе Мьянмы

Неправительственная организация "Human Rights Watch" сообщила о 288 пострадавших населенных пунктах

По сообщениям правозащитников, треть деревень мусульманского меньшинства полностью или частично сгорело. Международная правозащитная организация "Human Rights Watch" сделала такое заявление на основе анализа спутниковых изображений северного штата Ракхайн в Мьянме, сообщает ЕНВ.

На данный момент более 580 тысяч мусульман Мьянмы сбежали в соседнее государство Бангладеш. Они числятся пострадавшими в результате боевых столкновений между силами безопасности Мьянмы и боевиками мусульманского меньшинства в западном штате Ракхайн.

Международная правозащитная организация "Human Rights Watch" сообщает, что 288 из 866 деревень мусульманского меньшинства Мьянмы были полностью или частично сожжены за период с августа этого года. По словам представителей организации, по меньшей мере, 66 деревень были уничтожены после 5 сентября, когда правительство Мьянмы заявило об окончании насилия в регионе.

Метки: кризис в Мьянме

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