21 октября движение на некоторых улицах Владивостока будет перекрыто

Во Владивостоке 21 октября состоится закрытие велосипедного сезона. Во время данного мероприятия отдельные улицы города будут перекрыты. Об этом сообщает администрация города Владивостока, сообщает ЕНВ.

Ограничение движения коснётся части района Чуркина с 11:30 до 13:30. Список улиц, движение на которых будет ограничено:

- улица Окатовая: от пересечения с улицей Интернациональной до пересечения с улицей Терешковой;

- улица Харьковская: от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Черемуховой;

- улица Черемуховая: от дома № 3 по улице Кизлярской до дома № 9 по улице Черемуховой;

- улица Терешковой: от пересечения с улицей Окатовой до пересечения с улицей Бурачка.

Однако, эти участки можно будет объехать по улицам Окатовой, Калинина, Ужгородской, Олега Кошевого Харьковской.