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Политика

18 октября 2017, 16:20
В администрации Приморья появился вице-губернатор, курирующий взаимодействие с Москвой

В администрации Приморья появился вице-губернатор, курирующий взаимодействие с Москвой

Исполняющим обязанности замгубернатора региона назначен Станислав Ершов

На должность и.о. вице-губернатора Приморского края назначен Станислав Ершов. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте государственной гражданской службы и кадров, Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.

"Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами", – отметили в департаменте, добавив, что это также позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.

Справочно: Ершов Станислав Геннадьевич родился 24 марта 1978 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1996 по 2007 годы служил в вооруженных силах РФ, затем работал в ООО "Галерея "Академия художеств" в должности генерального директора. С 2009 по 2012 годы – заместитель генерального директора по экономической безопасности в страховой компании "Ростра". После работал заместителем директора филиала АК "Алроса". До назначения на должность и.о. вице-губернатора Приморского края занимал должность заместителя директора ООО "Парадигма". Женат, воспитывает трех дочерей.

Метки: вице-губернатор, назначения

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