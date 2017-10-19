Во Владивостоке произошло возгорание на улице Фокина, где находились южнокорейские туристы

В пожарно-спасательную службу города Владивостока поступила информация о пожаре в административном здании, расположенном на улице Фокина, где находились туристы из Южной Кореи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщает ЕНВ.



Как сообщили сотрудники регионального отделения МЧС России, не более, как через пять минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара.



Изначально произошло возгорание кровли исторического здания "Дом Купера" и мансарды, где располагается хостел. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.



Позже пожар был локализован, а затем – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.



На тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 6 единиц техники.