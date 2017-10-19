Более 60 человек погибли в результате нападения талибов в Афганистане

Министерство внутренних дел Афганистана сообщает о том, что во вторник в Гардезе, расположенном в провинции Пактия, в здание полиции въехали машины, груженные взрывчаткой. После взрыва автомобилей в участок вбежали террористы. Между ними и силами безопасности завязалась перестрелка, сообщает ЕНВ.

Официальные лица министерства сообщили, что в результате инцидента погиб 41 человек, в том числе, из числа полицейских и местных жителей. В результате террористической атаки пострадали 160 человек.

Ранее в тот же день в юго-восточной провинции Газни в результате нападения террористов-смертников на местную администрацию погибли, по меньшей мере, 20 полицейских и местных жителей. Талибы взяли на себя ответственность за оба этих нападения.