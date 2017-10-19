Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

18 октября 2017, 14:40
Более 60 человек погибли в результате нападения талибов в Афганистане

Более 60 человек погибли в результате нападения талибов в Афганистане

В Афганистане боевики "Талибана" совершили две отдельные атаки, в результате чего погибли более 60 человек

Министерство внутренних дел Афганистана сообщает о том, что во вторник в Гардезе, расположенном в провинции Пактия, в здание полиции въехали машины, груженные взрывчаткой. После взрыва автомобилей в участок вбежали террористы. Между ними и силами безопасности завязалась перестрелка, сообщает ЕНВ.

Официальные лица министерства сообщили, что в результате инцидента погиб 41 человек, в том числе, из числа полицейских и местных жителей. В результате террористической атаки пострадали 160 человек.

Ранее в тот же день в юго-восточной провинции Газни в результате нападения террористов-смертников на местную администрацию погибли, по меньшей мере, 20 полицейских и местных жителей. Талибы взяли на себя ответственность за оба этих нападения.

Метки: Афганистан, талибы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Международная организация заявила о почти трёх сотнях сгоревших деревень на западе МьянмыМеждународная организация заявила о почти трёх сотнях сгоревших деревень на западе Мьянмы
вчера, 16:40
Неправительственная организация "Human Rights Watch" сообщила о 288 пострадавших населенных пунктах
Зампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой моментЗампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой момент
17 октября 2017, 19:30
Заместитель представителя КНДР в ООН отметил, что ситуация на полуострове "достигла точки кипения", и ядерная война может разразиться в любой момент
На Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организацииНа Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организации
17 октября 2017, 16:50
Лидер группы "Абу Сайяф" погиб в перестрелке с военными на юге Филиппин

Последние новости

Во Владивосток прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил ИндииВо Владивосток прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Индии
вчера, 22:30
19 октября прибудет отряд кораблей ВМС Индии
Новшества в транспортной инфраструктуре города обсудили в Думе ВладивостокаНовшества в транспортной инфраструктуре города обсудили в Думе Владивостока
вчера, 22:00
Процедура предварительного принятия изменений в генеральный план прошла во Владивостоке
Чего добился Си Цзиньпин за первые пять лет на посту председателя КНР?Чего добился Си Цзиньпин за первые пять лет на посту председателя КНР?
вчера, 19:10
После 19-го партийного съезда в Китае будет избрано новое руководство КПК

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+