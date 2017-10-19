В Китае начался съезд Коммунистической партии

Представители правящей Коммунистической партии Китая только что открыли самое крупное политическое событие пятилетки в стране. В течение недели на национальном съезде будут обсуждаться важные проблемы, сообщает ЕНВ.

На партийном съезде собралось более 2000 делегатов со всей страны. Напомним, члены Коммунистической партии КНР собираются два раза за десять лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин произнёс вступительную речь, в которой излагаются политические и экономические планы страны на будущее. Си Цзиньпин практически наверняка останется на второй срок. Впрочем, ожидается, что большинство ключевых руководителей партии из семи будут заменены.

Коммунистическая партия также планирует пересмотреть свой устав к тому времени, когда завершится съезд, то есть до следующего вторника. Некоторые аналитики предсказывают принятие руководящих принципов, названных именем Си Цзиньпина. На данный момент времени устав партии включает руководящие принципы, которые несут имена только двух бывших китайских лидеров: Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

В прошлом году Си Цзиньпин был назначен "основным лидером" партии. Если его имя будет прописано в уставе КПК, влияние Си Цзиньпина в партии и стране увеличится. По сути, речь идет о приравнивании нынешнего главы государства к самым влиятельным китайским лидерам в современной истории.