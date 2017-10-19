За организацию сети интим-салонов, члены ОПГ могут получить до 8 лет лишения свободы

Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению четверых местных жителей в организации занятия проституцией и содержанию сети интим-салонов сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Ранее, в 2015 году сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью краевой полиции пресекли противоправную деятельность группы, в состав которой вошли 9 местных жителей.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что 40-летняя жительница Владивостока с целью обогащения организовала работу пяти фирм по организации досуга. В противоправную деятельность злоумышленница вовлекла еще восьмерых жителей Приморья, выполнявших функции диспетчеров и водителей.

На момент задержания участников группы в интим-салонах работали 17 женщин, среди которых были жительницы Приморского, Хабаровского краев и Смоленской области в возрасте от 20 до 49 лет.

Соучастники осуществляли деятельность по планированию, контролю над соблюдением рабочего графика девушек, доставляли их к клиентам и обеспечивали безопасность на протяжении рабочего времени.

Сотрудниками уголовного розыска и следователями проведены обыски в фирмах и по местам жительства фигурантов уголовного дела. Изъяты денежные средства, записи с указанием ежедневной выручки, ноутбуки, документы, мобильные телефоны.

СЧ СУ УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 35, частью 1 статьи 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой) и частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Расследование уголовных дел в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство.