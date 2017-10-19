Отряд кораблей МССО Японии покинул Владивосток

Сегодня отряд кораблей Морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" завершил пятидневный неофициальный визит в главную базу Тихоокеанского флота город Владивосток, сообщает ЕНВ.

За время пребывания во Владивостоке официальная японская делегация нанесла протокольный визит главе администрации города Владивостока и встретилась с представителями командования Тихоокеанским флотом.

В один из дней японские моряки, во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ, возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Для экипажей иностранных кораблей была спланирована обширная культурная программа, в ходе которой японские моряки в качестве ознакомительной экскурсии посетили военно-исторический музей Тихоокеанского флота и его филиалы: подводную лодку "С-56", ""Ворошиловскую батарею" и мемориальный корабль "Красный вымпел". В залах музея японские коллеги ознакомились с историей Тихоокеанского флота ВМФ России и его современными буднями.

Состоялись товарищеские встречи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

Для жителей и гостей столицы Приморья было организовано посещение иностранных кораблей.

В торжественной церемонии проводов на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии во Владивостоке.

Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.