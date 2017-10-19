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Экономика

18 октября 2017, 12:20
Владимир Путин поручил создать финансовый суд в Свободном порту Владивосток

Владимир Путин поручил создать финансовый суд в Свободном порту Владивосток

Предполагается, что созданный институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Президиума Госсовета. Его участники обсудили комплексное развитие Дальневосточного федерального округа. Правительству страны и Банку России поручено в срок до 1 марта 2018 года представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток специализированного финансового суда, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Предполагается, что институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития и, возможно, другие особые экономические зоны.

Как рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, в России сформировано хорошее законодательство, но существует серьезная проблема с правоприменительной практикой, а суды не всегда бывают объективными.

"Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний", - считает он.

Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел "антирейтинг" контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Главные позиции в представленном рейтинге заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

"Мы видим, что государственная политика, сформулированная Президентом страны, воплощенная в новых федеральных законах, направлена на одно, а правоприменение, мягко выражаясь, на другое", – отметил Александр Галушка.

Он также предложил предоставить деловым объединениям право представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц.

К слову, темами прошедшего на Дальнем Востоке президиума Государственного совета стали улучшение качества жизни дальневосточников, реализация программы "Дальневосточный гектар", реализация инвестиционных проектов, формирование конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.

"Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата. Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей", – подчеркнул Владимир Путин.

Метки: Свободный порт Владивосток

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