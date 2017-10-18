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Экономика

17 октября 2017, 21:10
"Хаятт" на Корабельной набережной, 10

Торги по продаже недостроенного "Хаятта" во Владивостоке отменены

Российский аукционный дом решением региональных властей недоволен

Российский аукционный дом (РАД) по инициативе собственника АО "Наш дом - Приморье" отменил торги по продаже недостроенного пятизвездочного отеля Hyatt во Владивостоке. Очередной, третий по счету, аукцион был намечен на 9 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу РАД.

При запланированной цене лота в 4,1 миллиарда рублей (торги должны были вестись на понижение), гостиничный комплекс мог уйти за 2,9 миллиарда. Генеральный директор аукционного дома Андрей Степаненко выразил сожаление о принятом решении: "В течение года над объектом велась активная работа – переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и роуд-шоу на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе, и из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними" - приводятся в сообщении его слова. Он также рассказал, что РАД при поиске покупателя планировал выполнить и другую задачу. При строительстве отеля собственник, АО "Наш дом - Приморье", взял в Сбербанке кредит в размере 1,9 миллиарда рублей, и РАД, во-первых, пытался продать актив для закрытия долга перед банком, во-вторых, искал эффективного инвестора для развития проекта в интересах региона.

"При этом необходимо отметить, что Сбербанк, с согласия которого актив выставляется на аукцион, согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2,3 миллиарда рублей. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита. Это еще одно независимое мнение о реальной стоимости данного актива, которое мы, как профессиональная площадка по продаже недвижимости, полностью разделяем", - отметил Степаненко.

Метки: аукцион, РАД, Хаятт

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