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Общество

17 октября 2017, 20:50
Минзрав и Совфед хотят запретить курить у подъездов

Минзрав и Совфед хотят запретить курить у подъездов

На поправки в "антитабачный" закон правительством сформулирован положительный отзыв

Минздрав сформировал проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Минестерство поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом, все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся "заложниками" данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации.

Министерство здравоохранения разослало документ на согласование в другие ведомства. Летом парламентарии Совета Федерации внесли в Госдуму соответствующий законопроект, который соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В проекте отзыва Минздрав подчеркнул, что предлагаемая редакция проекта нуждается в конкретизации в части указания, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. "Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний", — говорится в проекте отзыва.

Законопроект был внесен парламентариями Совета Федерации в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали на документ своего отзыва.

Некоторые эксперты считают, что предложенные сенаторами нормы не будут работать на практике, поскольку соблюдение этих правил просто не будет контролироваться — вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков. Если же соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит в подъезде или во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских — такие трудовые затраты просто не стоят соблюдения этого запрета.

Напомним, в феврале 2013 года статья 12 антитабачного закона значительно ограничила места и территории, где курение разрешено. Так, нельзя дымить на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, запрещено курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, на чердаках, в подвалах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.

По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 201 материал об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Было вынесено 5371 решение об устном замечании и 415 260 — о наложении административного штрафа. Общая сумма денежных штрафов по данной статье составила 211,8 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом цифра снизилась примерно на 8%.

Метки: закон, запрет, курение, Минздрав

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