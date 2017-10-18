"Петля на шее" строителей затягивается стремительно

Большинство простых граждан трудно переубедить во мнении, что строительный бизнес далек от понятия "курица, несущая золотые яйца". Как утверждают строители, политика "закручивания гаек" на уровне правительства РФ продолжается. Ужесточение правил на строительном рынке может стать "петлей на шее" у региональных строительных компаний. Об этом ЕНВ рассказали приморские эксперты.



Напомним, изменения в законодательство, регулирующее долевое строительство, вступают в силу поэтапно. С 1 января 2017 года вступил в силу ряд поправок в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Часть изменений вступили в силу с 1 июля 2017 года. 29 июля этого года был принят 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков". Эти законы больше всего повлияют именно на ситуацию в регионах, уверены представители строительной отрасли, поскольку в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, условия для развития жилищного строительства совершенно другие. Для регионов, в частности, для Приморского края, новые меры не просто чрезмерны – они убийственны и приведут к уничтожению и так немногочисленных местных строительных компаний, а также к сокращению объемов строительства. Особенно застройщиков пугает грядущий 2018 год. Интересным можно назвать тот факт, что сами строители с журналистами разговаривают на тему собственных проблем весьма неохотно. В беседе часто звучит просьба "не указывать имя и компанию". Такая реакция обоснована и понятна. Строительный бизнес слишком сильно зависит от чиновничьего аппарата, а "рубить ветку, на которой сидишь", очень неразумно.



Итак, при получении разрешения на строительство после 1 июля 2018 года застройщик будет иметь право привлекать деньги дольщиков только при соблюдении определенных условий. Самые острые из них разбирал спецкорр ЕНВ.



По одному из новых предписаний, строительная организация должна участвовать в строительстве многоквартирных домов в качестве застройщика или технического заказчика или генподрядчика не менее трех лет. При этом, компания должна получить разрешение на ввод в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. Эксперты уверены, что такие условия новым компаниям выход на рынок строительства жилья закрывают. Кроме того, у тех, кто для оптимизации бизнес-процессов предпочитал работать в рамках группы компаний, тоже могут возникнуть большие проблемы. Даже если взять крупных региональных застройщиков, из них очень немногие строят все объекты в рамках одного юридического лица. "Что будет с застройщиками из небольших городов? Спрос на новое жилье и так низкий, такие фирмы, как наша, просто будут вытеснены с рынка, - посетовал один из застройщиков, просивший не называть имя.



Еще один пункт в "обновленном" законе 2018 года вызывает у строителей недоумение, граничащее с паникой: у застройщика должны отсутствовать обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство. Однако, не секрет, что банки строителей практически не кредитуют, считая данную отрасль рискованной и даже убыточной.



"Раньше в случае появления проблем можно было использовать докапитализацию, учредитель мог дать заем своей строительной фирме, чтобы в период, когда, например, продажи встали, не замораживать стройку. После 1 июля 2018 года это будет невозможно. Нет денег от дольщиков – строительство встанет", - пояснил наш источник.



И, наконец, в продолжение темы, главный вопрос, возникающий у всех строителей – где взять деньги? На дату направления проектной декларации в контролирующий орган закон предписывает иметь в наличии денежные средства в размере не менее 10% от проектной стоимости объекта на банковском счете, размещенном в уполномоченном банке (перечень утверждается на федеральном уровне).

"Вероятно, это требование было введено для того, чтобы отсечь от рынка застройщиков, которые не имеют достаточного объема собственных средств. Но получается, что я должен фактически заморозить до конца строительства немалую сумму: на 100-квартирный дом надо порядка 250 млн. рублей. Значит, на счет я должен положить около 25 млн. Но ведь уже есть компенсационный фонд, зачем нужна еще одна гарантия? Интересно, у кого из наших строителей есть свободные 25 млн., которые они могут заморозить на 2-3 года?", - рассказал ЕНВ представитель строительной отрасли.

С ним согласен генеральный директор строительной компании "Стройинвест" Николай Сигинур, не побоявшийся открыто высказать свою точку зрения: "Мы на рынке 15 лет, но с такой ситуацией, которая возникла сегодня, сталкиваемся впервые. Что, по сути, требуется строителям? Не мешать строить и дать возможность находить финансовые ресурсы, на которые мы имеем возможность вести строительство. Главный вопрос для строительных организаций был и остается неизменным – где взять деньги? Собственных средств не хватает, на деньги дольщиков построить полноценный дом невозможно, а банки с представителями строительной отрасли общаются крайне неохотно. Целевой кредит на строительство я, например, готов взять с удовольствием. Очевидно, что когда деньги есть, дом строится очень быстро, в указанные нормативами сроки и, по сути, нам все равно кто именно нас сможет кредитовать – банки или иные компании. Что касается дольщиков, как правило, из 100% потенциальных покупателей квартир в реальности на этапе строительства оплату вносят только 30%. С учетом, что дом обходится в кругленькую сумму (не менее 300 млн.), на эти деньги дом построить практически невозможно".