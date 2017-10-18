Фермер из Приморского края мошенническим путем получил 14 миллионов рублей

Приморский фермер подозревается в хищении субсидий на сумму 14,6 миллионов рублей. Глава крестьянского фермерского хозяйства получил субсидии в рамках программы "Развитие семейных животноводческих ферм" и был обязан в течение двух лет с момента получения последнего платежа отчитаться за целевое расходование денежных средств. Как оказалось позже, документы для получения субсидий оказались фиктивными, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-слубу УМВД по Приморскому краю.



Следствию стало известно, что мужчина изготовил фиктивные документы, в которых ферма была построена на сумму более 15 миллионов рублей, однако фактическая стоимость работ не превысила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Теперь фермеру грозит до 10 лет лишения свободы.