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В мире

17 октября 2017, 19:30
Зампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой момент

Зампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой момент

Заместитель представителя КНДР в ООН отметил, что ситуация на полуострове "достигла точки кипения", и ядерная война может разразиться в любой момент

Заместитель представителя КНДР в ООН Ким Ин Рён на комитете Генеральной Ассамблеи сказал, что Северная Корея является единственной страной в мире, которая подвергалась "такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе" со стороны Соединенных Штатов с 1970-х годов. Он подчеркнул, что страна имеет право обладать ядерным оружием в целях самообороны, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

По его словам, Северная Корея каждый год проводит масштабные военные учения с применением ядерного оружия. По мнению Ким Ин Рёна более опасным является некий "план США" по проведению секретной операции, направленной на устранение высшего руководства КНДР.

В этом году Ким Ин Рён уже отмечал, что Северная Корея завершила свое "ядерное наращивание" и, таким образом, по его словам, стала полноценной ядерной державой, которая обладает орудиями различных диапазонов, в том числе, атомной и водородной бомбами и межконтинентальными баллистическими ракетами. "Вся материковая часть США находится в пределах нашей досягаемости, и если США посмеют вторгнуться на нашу территорию даже на дюйм, это не спасет их от возмездия с нашей стороны", - предупредил он. Речь Ким Ин Рёна прозвучала на фоне обмена угрозами между политическим руководством Северной Кореи и Соединенных Штатов, а также уже после принятие более жестких санкций со стороны Совбеза ООН.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что страна сокращает экономические, научные и другие связи с Северной Кореей в соответствии с санкциями ООН, а Европейский союз объявил о новых ограничениях в отношении Пхеньяна по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье заявил, что "дипломатические усилия, направленные на разрешение северокорейского кризиса, будут продолжаться до тех пор, пока не будет сброшена первая бомба". Заместитель представителя Северной Кореи в ООН назвал ядерный и ракетный арсенал своей страны ценным стратегическим активом, который нельзя просто уничтожить или обменять на что угодно. "Если враждебные действия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью устранены, мы никогда не сядем за стол переговоров ни при каких обстоятельствах", - заявил дипломат.

На комитете по разоружению Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Корейская Народная Демократическая Республика надеялась на мир, свободный от ядерного оружия. Вместо этого, все ядерные государства ускоряют модернизацию своего оружия и оживляют гонку ядерных вооружений, напоминающую ту, что была в эпоху "холодной войны". Ким Ин Рён отметил, что государства, обладающие ядерным оружием, включая Соединенные Штаты, бойкотировали переговоры по Договору о запрещении ядерного оружия, который был одобрен в июле 122 странами в Организации Объединенных Наций.

"КНДР последовательно поддерживает полную ликвидацию ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира, – говорит постоянный представитель Северной Кореи в ООН. – Но пока Соединенные Штаты отвергают возможность подписания договора и постоянно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием ... КНДР не может присоединиться к этому соглашению".

Метки: заявление, корейский кризис, ООН

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