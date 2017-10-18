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В мире

17 октября 2017, 16:50
На Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организации

На Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организации

Лидер группы "Абу Сайяф" погиб в перестрелке с военными на юге Филиппин

Иснилон Хапилон был главным лидером группы "Абу Сайяф", основу которой составляли джихадисты, связанные с боевой группой исламского государства. Радикальные исламисты из "Абу Сайяф" осаждали город Марави на острове Минданао с мая, сообщает ЕНВ.

Смерть Хапилона была подтверждена в понедельник правительством Филиппин. В ходе спецоперации правительственных войск погиб также лидер исламистской группировки "Мауте". Правительство заявило, что их смерти свидетельствуют о том, что пятимесячная битва при Марави в ближайшем времени может завершиться.

Иснилон Хапилон был в розыскном списке ФБР. За его поимку власти США обещали 5 миллионов долларов. Соединенные Штаты обвиняли Хапилона в похищении нескольких американцев и причастности к террористической деятельности.

Террористическая группа Исламского Государства называла Иснилона Хапилона своим лидером на Филиппинах.

Филиппинское правительство также сообщало о спасении десятков заложников в ходе спецоперации. Манила заявляет, что боевики теперь попали в кольцо окружения. Отметим, что США и Австралия оказали военную помощь в операции по освобождению города. В битве на данный момент погибло более 1000 человек.

Метки: Филлипины

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